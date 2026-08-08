ETV Bharat / health

କୃମିକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ, ୧.୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୃମିନାଶକ ଡୋଜ୍

ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି , ରକ୍ତହୀନତା ମୁକାବିଲା ଏବଂ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

National Deworming Day
ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 7:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Child Health Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେବ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୧ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୧.୬୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ କିଶୋରୀଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହ ୨୦ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ (Albendazole) ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ (ETV Bharat)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍‌ର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ରେ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ମପ୍-ଅପ୍ (mop-up) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧ରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୩୨ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ୬୩୦ ଶିଶୁ ଏବଂ ୬ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୧ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୭୧ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର/କିଶୋରୀ ସାମିଲ ହେବେ । ନିୟମିତ କୃମିନାଶନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଶୋଷଣ ବଢ଼ିବା ସହ ରକ୍ତହୀନତା ହ୍ରାସ, ପୋଷଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।

National Deworming Day women and children to get deworming dose in allover Odisha
ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ (ETV Bharat)
ଅଗଷ୍ଟ ସାରା ଭିଟାମିନ-ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

କୃମିନାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଭିଟାମିନ-ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ (VAS) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଏଥିରେ ୯ରୁ ୬୦ ମାସ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ-ଏ ଦିଆଯିବ । ଭିଟାମିନ-ଏ ଶିଶୁଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତତା ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଔଷଧ ବିତରଣରେ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ ।

National Deworming Day women and children to get deworming dose in allover Odisha
ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ଡା. ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ନିୟମିତ କୃମିନାଶନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ।"

ୟୁନିସେଫ୍‌ର ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୌରଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୃମିନାଶନ ଓ ଭିଟାମିନ-ଏ ସେବାକୁ ଏକାଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସେବା ଏକାଠି ମିଳିପାରୁଛି । ଏହା ଅପପୋଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।"

ଏବା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ମାଗଣାରେ ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ସରକାର
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମୀକ୍ଷା, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DEWORMING DOSE IN ODISHA
VITAMIN A SUPPLEMENTATION
ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ
କୃମିନାଶକ ଔଷଧ
NATIONAL DEWORMING DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.