କୃମିକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ, ୧.୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୃମିନାଶକ ଡୋଜ୍
ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି , ରକ୍ତହୀନତା ମୁକାବିଲା ଏବଂ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 8, 2026 at 7:08 AM IST
Child Health Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେବ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୧ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୧.୬୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ କିଶୋରୀଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହ ୨୦ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ (Albendazole) ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ରେ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ମପ୍-ଅପ୍ (mop-up) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧ରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୩୨ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ୬୩୦ ଶିଶୁ ଏବଂ ୬ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୧ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୭୧ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର/କିଶୋରୀ ସାମିଲ ହେବେ । ନିୟମିତ କୃମିନାଶନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଶୋଷଣ ବଢ଼ିବା ସହ ରକ୍ତହୀନତା ହ୍ରାସ, ପୋଷଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
କୃମିନାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଭିଟାମିନ-ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ (VAS) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଏଥିରେ ୯ରୁ ୬୦ ମାସ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ-ଏ ଦିଆଯିବ । ଭିଟାମିନ-ଏ ଶିଶୁଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତତା ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଔଷଧ ବିତରଣରେ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ ।
ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ଡା. ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ କୃମିନାଶନ ଦିବସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ନିୟମିତ କୃମିନାଶନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ।"
ୟୁନିସେଫ୍ର ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୌରଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୃମିନାଶନ ଓ ଭିଟାମିନ-ଏ ସେବାକୁ ଏକାଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସେବା ଏକାଠି ମିଳିପାରୁଛି । ଏହା ଅପପୋଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।"
ଏବା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ମାଗଣାରେ ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ୧୦ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର