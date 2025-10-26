ETV Bharat / health

ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ କ୍ଷତିକାରକ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ?

ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଆମ ଶରୀରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ଅଭାବକୁ ଏଡାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

SIGNS OF PROTEIN DEFICIENCY
SIGNS OF PROTEIN DEFICIENCY (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହା ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼, ଚର୍ମ, କେଶ, ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ନହୁଏ, ତେବେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତେବେ ଏପରି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା: ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମାଂସପେଶୀ ଟିସୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହାକୁ ମାଂସପେଶୀ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ।

ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ: ବାହୁ, ଛାତି ଏବଂ ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀ ଢିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ ।

ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା: ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା, ଜିନିଷ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଚାଲିବା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।

ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ: ଜିମ୍‌ରେ ଓଜନ ଉଠାଇବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦିଓ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ମାଂସପେଶୀ ମରାମତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ବ୍ୟାୟାମକୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ।

ଭୋକ: ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଘ୍ରେଲିନ୍ ହରମୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଥର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ।

କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଚର୍ମ ଏବଂ ନଖ ସମସ୍ୟା: କେରାଟିନ୍ ଏବଂ କୋଲାଜେନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଯାହା କେଶ, ଚର୍ମ ଏବଂ ନଖ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଶ ପତଳା ହେବା ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା, କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ଚର୍ମ: ଚର୍ମ ସ୍ଥେଷ୍ଟିକତା ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ, କୁଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଫୋଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଦୁର୍ବଳ ନଖ: ନଖ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଧଳା ଦାଗ କିମ୍ବା ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଧୀର କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେବା: ଆଘାତ, କଟା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ।

ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ: ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ।

ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା: ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର।

ଥକାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ: ପ୍ରୋଟିନ କେବଳ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର (ଯେପରିକି ଡୋପାମିନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍) ପ୍ରୋଟିନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ:

ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବା।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

