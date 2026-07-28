ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଭୟ: ସତର୍କ କରାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ହଇଜା, ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 1:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଜଳବାହିତ ଓ ମଶାବାହିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଡେଙ୍ଗୁ, ମାଲେରିଆ, ଡାଇରିଆ, ହଇଜା ଓ ଟାଇଫଏଡ୍ ଭଳି ରୋଗକୁ ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଗତବର୍ଷ ଡାଇରିଆ ଓ ହଇଜାର ପ୍ରକୋପ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଔଷଧ, ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ଆଉ ଡାଇରିଆ ରୋକିବାକୁ 'ଷ୍ଟପ୍ ଡାଇରିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍' ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଫୋକସରେ ? ଆଉ ବର୍ଷାଦିନରେ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ...
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମାଲେରିଆ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଚାଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଏକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ "ଦମନ", ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡାଲ୍ ନେଟ୍ (LLIN) ବଣ୍ଟନ, ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଉଠିଛି । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଉଛି । ଘର ଆଖପାଖରେ ଜମି ରହୁଥିବା ପାଣିରେ ଏଡିସ୍ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜ୍ୱର ରୋଗୀଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଫଗିଂ, ଲାର୍ଭା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମାଲେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ :
ଡେଙ୍ଗୁ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 52362 ଜଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 260 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ 43 ହଜାର 640 ଜଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 461 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚି଼ହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 44% କମ ରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାଲେରିଆ:
ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 4884733 ମାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ହଜାର 982 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 51% କମ ରହଛି । ବିଶେଷ କରି ଫୋକସରେ ରହିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା । ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲେରିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ୨୧୪ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୪୦୮ ଜଣ ମାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ମାଲେରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୩୧୩ ।
୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ମାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ମାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ପାରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।
ମହଜୁଦ ରହିଛି ଔଷଧ, ନଜରରେ 8 ଜିଲ୍ଲା:
ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ମାଲେରିଆ ପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଭଳି ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସରେ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରାଯାଉଛି । ଔଷଧୀୟ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ:
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ରୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି । ବିଶେଷାକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସେଥିରେ 10ଟି ବେଡ଼ ରହିଛି । ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ଏହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 'ଡ୍ରାଏ ଡେ' ପାଳନ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ପାତ୍ର ଆଦିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ତାହାକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସତର୍କ ଓ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି:
ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମାଲେରିଆ ସହିତ ଚିକନଗୁନିଆ ଭଳି ରୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ସତର୍କ ରହିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଣ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି:
1) ସପ୍ତାହକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ପାଣି ପାତ୍ର ସଫା କରିବା
2) ଘର ଆଖପାଖରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନ ଦେବା
3) ଶୋଇଲା ସମୟରେ ମଶାରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
4) ଫୁଲ ହାତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ:
1) ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ।
2) ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମାଲେରିଆ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜୋରଦାର କରାଯାଇ ଜ୍ୱର ରୋଗୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ।
3) ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ।
4) ରାପିଡ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ (RDT) ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
5) ଆଣ୍ଟି-ମାଲେରିଆ ଔଷଧ, IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହଛି ।
6) ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଓ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
7) ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫଗିଂ, ଆଣ୍ଟି-ଲାର୍ଭାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଏବଂ ଜମା ପାଣି ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ଓ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ।
8) LLIN (Long Lasting Insecticidal Nets) ବଣ୍ଟନ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ଦମନ' (DAMaN) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ।
9) ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌରସଂସ୍ଥା, ASHA, ANM ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ।
10) ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ IEC/BCC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
11) ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 'ଡ୍ରାଏ ଡେ' ପାଳନ କରି ପାଣି ଜମିଥିବା ପାତ୍ର, କୁଲର, ଟାୟାର, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଆଦି ସଫା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଉଛି ।
12) ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଭାବେ ନାଳ ସଫେଇ, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ଓ ମଶା ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଡାଇରିଆ:
ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାଇରିଆ, ହଇଜା ଆଦି ଜଳବାହିତ ରୋଗକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସିଡିଏମ ସହିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ସବୁଆଡେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଷ୍ଟପ ଡାଇରିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇବେ, ସଫା ପାଣି ପିଇବେ, ପାଣିରେ ହାଲୋଜିନ ତାବଲେଟ ପକାଇବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜିଙ୍କ ତାବାଲେଟ ସେବନ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୁପଭାନୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଡାଇରିଆର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଡାଇରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଡାଇରିଆ ହୋଇଥାଏ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁବେଳେ ସଜ ଖାଦ୍ୟ ବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣ ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡ ରହିଛି । ସେଠାରେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ । ଏନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସହରର ସମସ୍ତ ଗହଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ।
ଗତବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲା ଡାଇରିଆ:
ଗତ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1500 ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । 16 ଜଣ କଲେରା ରୋଗୀ ବି ଯାଜପୁରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ 140 ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା । ଯାଜପୁର ସମେତ ପୁରୀର କଣାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏପରି ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଟିମ୍ ଆସି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଡାଇରିଆ ଠାରୁ କିଭଳି ଦୂରେଇବା:
ବିଶେଷ କରି ଡାଇରିଆ, ହଇଜା ଭଳି କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଯକୃତ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣ୍ଡିସ, ଜ୍ୱର, ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଈ, ଝରଣା, ଚୂଆ ବା ପୋଖରୀ ଆଦି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ସହ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୂଅ, ନଳକୂଅ ପାଖରେ ବାସନକୁସନ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାସି, ପଚାସଢ଼ା ବା ମାଛିବସା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କର ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଆଦିରେ ଧୋଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଜଳବାହିତ ରୋଗରୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୂରେଇବା:
1) ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
2) ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଗୋଡକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
3) ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍ ।
4) ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଖୋଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପନିପରିବା ସହିତ ଫଳ ଆଦି କିଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
5) ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
6) ଆପଣ ରହୁଥିବା ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
7) ଘର କିମ୍ବା ବାହାରେ, ଫୁଲ ଗଛ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଡବା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମଇଳା ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ମଶା ଓ ଅନନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ମଇଳା ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ବାରା ରୋଗ ହୋଇପାରେ ।
8) ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
9) ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ ହାତକୁ ଧୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ହଇଜା:
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ବାରା ହିଁ ହଇଜା ହୋଇଥାଏ । କଲେରା ଯୋଗୁଁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଡାଇରିଆ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ । ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହଇଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା କୋଣାର୍କ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହଇଜା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଇପର କଣ ରହିଛି କନେକକ୍ସନ ? କଟକରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବର୍ଷା ଦିନରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ୍, ମୂଷା ଜ୍ବରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୀଡିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର