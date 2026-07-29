ଡାଇରିଆକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ରାଜସ୍ଥାନ
ଡାଇରିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ‘ଡାଇରିଆ ବନ୍ଦ’ ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଆଦିତ୍ୟ ଅତ୍ରେୟ
Published : July 29, 2026 at 3:58 PM IST
ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ବର୍ଷା ଆସିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବା ସହ ଡାକିଆଣେ ରୋଗ । କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜେ । ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଏ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବର୍ଷା ଦିନରେ କାହିଁକି ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହୁଏ ?
ବର୍ଷା ପାଣି ପାଣିର ଉତ୍ସକୁ ଦୂଷିତ କରେ । ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲେ ପାଣିରେ ବ୍ଯାକ୍ଟେରିଆ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, କୋଟା, ଉଦୟପୁର, ଅଜମେର, ଅଲୱାର, ଭରତପୁର, ଭୁଲୱାରା, ସିକାର ଓ ବଂଶୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଡାଇରିଆ ହେବାର ବିପଦ ଅଧିକ ବଢେ ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା, ଘୋଡା ଯାଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନଧୋଇକି ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ନଧୋଇବା । ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ଡାଇରିଆ ସଙ୍ଗୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ।
ହେପାଟାଇଟିସ ସହ ଡାଇରିଆ ଅଧିକ ବିପଦ:
ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନୀରଜ ନାଗାୟଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେପାଟାଇଟିସ ଓ ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗର ବିପଦ ବଢିଯାଏ । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢିଯାଏ । ତେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଏହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
3 ସୁତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ଫୋକସ୍:
- ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ
- ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
ଏହି 3 ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଡାଇରିଆ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଡାଇରିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,900 ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି:
ଡାଇରିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 3900ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଡାଇରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର 5.8 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏହା ଯେ, ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-6 (2023-24) ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଡାଇରିଆରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6.1% ରୁ 5.8%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେବେ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ହାର 7.9% ରହିଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ‘ଷ୍ଟପ୍ ଡାଇରିଆ ଅଭିଯାନ’
ଡାଇରିଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଷ୍ଟପ ଡାଇରିଆ ବା ଡାଇରିଆ ବନ୍ଦ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି । ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ 5 ବର୍ଷଠୁ କମ୍ ଶିଶୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଓଆରଏସ, ଜିଙ୍କ୍ ମେଡିସନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବି ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶା କର୍ମୀ ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ 2ଟି ଓଆରଏସ ପ୍ୟାକେଟ ଓ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜିଙ୍କ୍ ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ସାଧାରଣ ରୋଗ ପରି ଡାଇରିଆ ଜଣାପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।