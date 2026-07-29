ETV Bharat / health

ଡାଇରିଆକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ରାଜସ୍ଥାନ

ଡାଇରିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ‘ଡାଇରିଆ ବନ୍ଦ’ ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଆଦିତ୍ୟ ଅତ୍ରେୟ

MONSOON HEALTH SERIES
କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା (Getty)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ବର୍ଷା ଆସିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବା ସହ ଡାକିଆଣେ ରୋଗ । କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜେ । ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଏ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Monsoon health series
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଶିଶୁ (ETV Bharat)

ବର୍ଷା ଦିନରେ କାହିଁକି ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହୁଏ ?

ବର୍ଷା ପାଣି ପାଣିର ଉତ୍ସକୁ ଦୂଷିତ କରେ । ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍‌ ନଥିଲେ ପାଣିରେ ବ୍ଯାକ୍ଟେରିଆ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, କୋଟା, ଉଦୟପୁର, ଅଜମେର, ଅଲୱାର, ଭରତପୁର, ଭୁଲୱାରା, ସିକାର ଓ ବଂଶୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ।

କାହିଁକି ଡାଇରିଆ ହେବାର ବିପଦ ଅଧିକ ବଢେ ?

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା, ଘୋଡା ଯାଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନଧୋଇକି ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ନଧୋଇବା । ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ଡାଇରିଆ ସଙ୍ଗୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ।

ହେପାଟାଇଟିସ ସହ ଡାଇରିଆ ଅଧିକ ବିପଦ:

ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନୀରଜ ନାଗାୟଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେପାଟାଇଟିସ ଓ ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗର ବିପଦ ବଢିଯାଏ । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢିଯାଏ । ତେବେ ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଏହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।

3 ସୁତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ଫୋକସ୍‌:

  • ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  • ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ
  • ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ

ଏହି 3 ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଡାଇରିଆ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଡାଇରିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,900 ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି:

ଡାଇରିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 3900ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ଶିଶୁଙ୍କ ଡାଇରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର 5.8 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏହା ଯେ, ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-6 (2023-24) ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଡାଇରିଆରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6.1% ରୁ 5.8%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେବେ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ କମ୍‌ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ହାର 7.9% ରହିଛି ।

ରାଜସ୍ଥାନରେ ‘ଷ୍ଟପ୍‌ ଡାଇରିଆ ଅଭିଯାନ’

ଡାଇରିଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଷ୍ଟପ ଡାଇରିଆ ବା ଡାଇରିଆ ବନ୍ଦ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି । ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ 5 ବର୍ଷଠୁ କମ୍‌ ଶିଶୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଓଆରଏସ, ଜିଙ୍କ୍‌ ମେଡିସନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବି ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶା କର୍ମୀ ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ଶିଶୁଙ୍କୁ 2ଟି ଓଆରଏସ ପ୍ୟାକେଟ ଓ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜିଙ୍କ୍‌ ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ରୋଗ ପରି ଡାଇରିଆ ଜଣାପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍-ଫୁଡ୍ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ଏହି ସବୁ ରୋଗ...

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଭୟ: ସତର୍କ କରାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ! ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ

ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଇପର କଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ୍‌ ? କଟକରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ

ବର୍ଷା ଦିନରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ୍‌, ମୂଷା ଜ୍ବରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୀଡିତ

TAGGED:

DIARRHOEA IN RAJASTHAN
STOP DIARRHOEA CAMPAIGN
ଡାଇରିଆ
ବର୍ଷା ଋତୁ ରୋଗ
MONSOON HEALTH SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.