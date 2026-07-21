Monsoon Manual Campaign:ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ-କମିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ କଳାଜର, ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଜୁଲାଇରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାରୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର କେତେକ ଭାଗରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
Published : July 21, 2026 at 6:59 PM IST
ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମାଡି ବସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା । ବର୍ଷା ଦିନିଆ ରୋଗ ସହ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଢି ଆସୁଛି । ବିଶେଷ କରି ମଶା, ମାଛି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ରୋଗ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବଢିଯାଇ ଏକପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜମି ରହୁଥିବା ଜଳ ମଶାମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରି ଦେଇଥାଏ ।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାରୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର କେତେକ ଭାଗରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚିକନଗୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ । ଚିକେନଗୁନିଆରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଣ୍ଠିରେ ସାଘାତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଯାହା ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସ ମାସ ଧରି ରହିଥାଏ । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ସଂକ୍ରମିତ ବାଲି ମାଛି (sandflies) ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା କଳାଜ୍ୱର (Kala-azar) ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (AES) ଏବଂ ଜାପାନୀ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ (JE) ପରି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି।
ଜାପାନୀ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମିତ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ (Culex) ସାଧାରଣତଃ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ମାଶାମାନେ ପାଣି ଜମିଥିବା ଧାନ ବିଲ ଓ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ AES ହେଉଛି କେତେକ ରୋଗର ସମୂହ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ହଠାତ୍ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ (virus) ଜନିତ ରୋଗ । AES ଏବଂ JE ରୋଗରେ ଶିଶୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଚଳିତ ମୌସୁମୀରେ, ଭାରତ ଏକ ଦ୍ୱିବିଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ (NCDs) ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଝ ପାଲଟିଥିବାବେଳେ ମଶାବାହିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଭେକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଜେସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (NCVBDC) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ କଳାଜ୍ୱରକୁ ପ୍ରାୟ ନିର୍ମୂଳ କରିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭାବେ ଡେଙ୍ଗୁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବେ ବି ବଜାୟ ରଖିଛି।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରିପୋର୍ଟ (୨୦୧୮-୨୦୨୨)ରୁ ହୋଇଥିବା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡେ, ଭାରତର ବାହକ-ଜନିତ (vector-borne) ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ପ୍ରାୟ ୬୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ୨୦୧୮ ରେ ୪.୩୦ ଲକ୍ଷରୁ କମି ୨୦୨୨ ରେ ୧.୭୪ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯୬ ରୁ ୬୪କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୨ ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (୪୦,୫୬୩ ମାମଲା), ଛତିଶଗଡ଼ (୩୦,୦୨୮), ଓଡ଼ିଶା (୨୩,୭୭୦), ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (୧୯,୧୨୯), ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (୧୫,୪୩୭), ତ୍ରିପୁରା (୧୨,୭୭୧), ମିଜୋରାମ (୧୦,୨୨୨), ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (୭,୦୩୯), ଗୁଜରାଟ (୪,୭୬୬) ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ (୩,୭୧୯) ।
"ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ବଢିଯାଏ ।
ତେବେ ଏସବୁ ରୋଗଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଅଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ NCDs ବା Non-communicable diseases । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (Hypertension), ମଧୁମେହ (Diabetes) ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା (Obesity) ପରି ରୋଗ ଦେଶରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି । ଏସବୁ ରୋଗ ହୃଦ୍ରୋଗ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ କିଡ୍ନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ପରି ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ତେବେ ଭାରତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଯେତିକି ନିବେଶ କରୁଛି, ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ବା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ୍" ବୋଲି ଏସୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସଂଘ (Asian Society for Emergency Medicine)ର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ତମୋରିଷ କୋଲେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଡେଙ୍ଗୁ
ମ୍ୟାଲେରିଆ ତୁଳନାରେ, ଡେଙ୍ଗୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ମଶାବାହିତ ରୋଗ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୮ ରେ ୧.୨୪ ଲକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୧୯ ରେ ୨.୦୫ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୨୦୨୦ ରେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ୪୪,୫୮୫ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ୨୦୨୧ ରେ ପୁଣି ୧.୯୩ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୨ ରେ ୧.୬୭ ରେ ରହିଥିଲା।
୨୦୨୩ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ୬,୩୬,୨୦୪ ଟି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୮୭୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ୨୦୨୩ ରେ ୨,୮୯,୨୩୫ ଟି ମାମଲା ଏବଂ ୪୮୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୨୦୨୪ ରେ ୨,୩୩,୫୧୯ ଟି ମାମଲା ଏବଂ ୨୯୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ରେ ୧,୧୩,୪୫୦ଟି ନିଶ୍ଚିତ ମାମଲା ଏବଂ ୯୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ (ଆନୁମାନିକ) ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଏହି ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
2025ରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସର୍ବାଧିକ 20, 866 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ 8,926, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 8, 139, ରାଜସ୍ଥାନରେ 4300, ଗୁଜରାଟରେ 3,947, ବିହାରରେ 3,774, ଦିଲ୍ଲୀରେ 3746, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ 3,343, ହରିଆଣାରେ 2,554 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ 2386 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରୋଗ (Endemic)
ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅରଣ୍ୟାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବେ ବି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଗ ହୋଇ ରହି ଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲାର ୭୦% ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ୬୯% କେବଳ ଭାରତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁସାରେ, ଯଦିଓ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୮୨% ଜନସଂଖ୍ୟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୦% ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା "ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ" ବା high risk ଭାବେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ୨୦% ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସାତୋଟି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ସଦସ୍ୟା ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲା ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ‘ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। "ଭାରତର ରୋଗ ସ୍ଥିତି ଏକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଭାର (double burden) ବହନ କରିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ କରିପାରି ନାହୁଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ କ୍ରୋନିକ୍/ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅସମୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଆହାର ଓ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ତମାଖୁ ସେବନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା/ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲା ଗର୍ଗ ।
ଚିକନଗୁନିଆ ଏବଂ କଳା-ଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଚିକନଗୁନିଆ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ମାମଲା ଦ୍ୱିଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ରୋଗ ୨୦୧୮ ରେ ୫୭,୮୧୩ ଥିବାବେଳେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨୦୨୨ ରେ ୧.୩୮ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୨ ରେ ଚିକନଗୁନିଆ ମାମଲାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ (୬୩,୫୪୯), ଗୁଜରାଟ (୨୦,୮୫୪), ମେଘାଳୟ (୧୪,୫୬୯), ପୁଡୁଚେରୀ (୧୧,୪୪୦), ତେଲେଙ୍ଗାନା (୬,୬୦୮), ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ (୪,୨୯୨), ହରିୟାଣା (୨,୪୨୫), ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (୨,୧୧୩), ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ (୨,୦୦୦) ଏବଂ ସିକିମ୍ (୧,୮୮୩)।
ଦେଶରେ କଳାଜାର ମାମଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୧୮ରେ ୪,୫୩୯ଟି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୨୨ ରେ ୮୮୧ ଟି ମାମଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି।
ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (AES) ମାମଲା ୨୦୧୮ରେ ୧୧,୩୮୮ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୨ରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭,୧୧୪ ରହିଛି । ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ମାମଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ସେହିପରି, ଜାପାନୀ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ (JE) ୨୦୧୮ ରେ ୧,୬୭୮ ଟି ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୨ରେ ୧,୦୨୨ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥିବେବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ
ବାହକ-ଜନିତ ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଋତୁକାଳୀନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହେଁ, ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ (NCDs) ଏବେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। 'ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ନନ୍-କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍' (NP-NCD) ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ/ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ୭.୦୧ କୋଟି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (Hypertension) ଏବଂ ୪.୬୮ କୋଟି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ମଧୁମେହ (Diabetes) ରୋଗ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୨.୧୪ ଲକ୍ଷ ମୁଖ କର୍କଟ (Oral cancer), ୭୭,୧୦୭ ସ୍ତନ କର୍କଟ (Breast cancer) ଏବଂ ୯୩,୦୬୨ ଜରାୟୁ ମୁଖ କର୍କଟ (Cervical cancer) ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମଧୁମେହ ରୋଗ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବାଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ବି, ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ । ଦେଶ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇଲେରିଆ/ବାତଜ୍ୱର (Lymphatic filariasis) ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରଣନୀତି ସମନ୍ୱିତ ବାହକ ପରିଚାଳନା, ଜଳବାୟୁ-ସଂବେଦନଶୀଳ ରୋଗ ତଦାରଖ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଧୀନରେ ସ୍କ୍ରିନିଂର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉଭୟ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା ଏକାସଙ୍ଗରେ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Monsoon Manual Campaign: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳାଇଛି ମୌସୁମୀର ଚକ୍ର, ବଢାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାଦିନରେ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଏ ହଜମ ଶକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କଣ ଖାଇବେ ଓ କଣ ନଖାଇବେ