ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ହୋଇପାରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର: ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି
ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟ । ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି 42 ବର୍ଷୀୟ ମ୍ୟାଟ କେଲି । ପୂର୍ବରୁ କେଲି ଏକଦମ ଫିଟ ଥିଲେ । 2024ରେ ଛାତିରେ ଗେଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
Published : November 16, 2025 at 7:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାସି ଉଠେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ଚେହେରା । ହେଲେ ଏମିତି ଭ୍ରମ ମନରେ ଏଣିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ । ଏହି ରୋଗ ପାଖରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ କୌଣସି ମାଇନା ରଖେ ନାହିଁ । ଏମିତି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚକିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଆମେରିକାରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ( Disease Control and Prevention) କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅମେରିକାରେ ପୁରୁଷମାନେ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ । ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ମାମଲାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 42 ବର୍ଷୀୟ ସେଫ ମ୍ୟାଟ କେଲି
ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟ । ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି 42 ବର୍ଷୀୟ ସେଫ ମ୍ୟାଟ କେଲି । ପୂର୍ବରୁ କେଲି ଏକଦମ ଫିଟ ଥିଲେ । 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଛାତିରେ ଏକ ଗେଟା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଏହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପତ୍ନୀ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ସେ ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଏହା ତାଙ୍କର ଲିମ୍ବସ୍ ନୋଡରୁ ହାଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ମ୍ୟାଟ କେଲିଙ୍କ ମାମଲା ପୁରୁଷ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ସମାଜକୁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ । ଏପରି ଲକ୍ଷଣମାନ ନିଜ ଶରୀରରେ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମ୍ୟାଟ କେଲିଙ୍କର ଏହି ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ଏହି ରୋଗ ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ହୋଇପାରେ । ଭାରତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ମାମଲା ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କମ୍ ରହିଛି।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯହି ଠିକ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ତେବେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳି ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଣଦେଖାରେ ଏହା ଶରୀରର ବିିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ପୁରୁଷ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ?
- ଛାତି କିମ୍ବା କାଖରେ ଛୋଟଛୋଟ ଗେଟା
- ନିପ୍ପଲରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ (ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ବି ହୋଇଥାଏ)
- ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ବା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଫୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ଦାଗ ଦେଖାଦେବା
ଆମେରିକାରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗ ନିରବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ହ୍ବାରା ଏଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସଙ୍କୋଚଭାବ ଯୋଗୁ ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପରେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ
ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ଭାବନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ । ତେଣୁ ସ୍ତନ୍ୟ କର୍କଟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ବି ଏହାକୁ ଅଣ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତନ୍ୟ ଟିସୁ କମ ଥାଏ ଏବଂ ସେହିଠାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମ କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ରତା କମ୍ ନୁହେଁ । ବିଶେଷ କରି 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଚାରିପାଖେ ଗେଟା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ନିପଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନସର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? କାରଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ