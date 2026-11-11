ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାପଣର ହୋଇପାରନ୍ତି ଶିକାର, ଅଧ୍ୟୟନରେ ଖୁଲାସା
ଧୂମପାନ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାପଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିପାରେ । ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
Published : November 11, 2026 at 10:11 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ପ୍ରତିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ । ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରତି 6 ଜଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସମସ୍ୟା, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ।
ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷକୁ ନଟିଂହାମ ଏବଂ ସେଫିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଧୂମପାନ କିପରି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ: https://www.frontiersin.org/journals/toxicology/articles/10.3389/ftox.2026.1943043/full
ଶରୀର ଉପରେ ଧୂମପାନର ପ୍ରଭାବ:
ବ୍ରିଟେନର ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପଡିଥାଏ ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଓଭାରି ଉପରେ ଧୂମପାନ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଉପରେ ବିସ୍ତୁତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ପହଞ୍ଚେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଜିନ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖବାକୁ ମିଳିଛି । ଓଭାରିରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ:
ତେବେ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି । ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଟିସୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୁସ୍ଥ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଧିମା ପଡିଯାଇଥାଏ । ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେବା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ତେବେ ଧୂମପାନ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୂମପାନ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସିଗାରେଟରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ଓ ଟିସୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏଥିସହ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ?
ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଏହା ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଔଷଧ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାଏ ଯେପରି- ଧୂମପାନ ଛାଡିବା, ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା-ଋତୁସ୍ରାବ-ମେନୋପଜ୍ ବଢାଇପାରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିପଦ
ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କିଡନୀ ରୋଗ: ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡେନି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇପାରେ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ !
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ ।’