ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଇପର କଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ୍ ? କଟକରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ
ପୁରୁଣା ପାଇପରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳଜନିତ ରୋଗ ହେଉଥିବା କଟକବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ । ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପାଣି ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 26, 2026 at 4:27 PM IST
କଟକ: ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । କେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ, କେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚର୍ମ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କଟକବାସୀ । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦୂଷିତ ଜଳ କୁହାଯାଉଛି । ଦୂଷିତ ଜଳ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପ ଲାଇନ ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଓ ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ୍ ? ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
କଟକ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳଜନିତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣ୍ଡିସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସହରବାସୀ । ଚଳିତବର୍ଷ(2026) ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସହରର 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ । ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ଏହି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ସମୟରେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଥିଲେ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଫାଟିବାରୁ ସେଥିରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ମିଶିଥିଲା । ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ । ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ସହର ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ । ଅନେକ ଥର ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାଣି ପାଇପ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ...
ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଜଳବାହିତ ରୋଗ...ସହରବାସୀ ଜଣ୍ଡିସ, ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଟକ ରାଜା ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ପାଇପର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।
କଟକ ରାଜା ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇପର ସ୍ଥିତି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲୁ ।
- କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ (ଲୁହାର) ରହିଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପରେ ଟିଉ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି ।
- ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାଖରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପ ଯାଇଛି । ଏହି ଲୁହା ପାଇପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଗଲାଣି । ଏମିତିକି କେତେବେଳେ ଯେ ସେଠାରେ ପାଣି ପ୍ରେସରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ପାଇପ ଯୋଗେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ।
ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଣା ପାଇପରେ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁଛି । ଏହି ପାଇପ ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା ପାଇପ ଅଟେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପାଇପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି । ଯେଉଁଠି ଫାଟୁଛି କିମ୍ବା ଲିକ ହେଉଛି ସେଠାରେ ହିଁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ନର୍ଦ୍ଦମା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପାଇପ ଲିକ୍ ହେଲେ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ କମିଲେ ଏହା ଭିତରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପଶିଯାଏ । ସହରବାସୀ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ପିଇ ବହୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସହରବାସୀ ।’
ପୁରୁଣା ନୁହେଁ ନୂଆ ପାଇପରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି:
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର କେଦାର ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ସହରରେ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପାଇପ ପାଇଁ ଜଳ ଜନିତ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ ସାଇଡରେ ପାଣି ପାଇପ ଯାଇଛି । ପାଇପର ସ୍ଥିତି ନକହିବା ଭଲ । ଲୁହା ପାଇପ କେତେବେଳେ ଲିକ ହେଲେ,ସେଥିରେ ଡ୍ରେନ ପାଣି ମିଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଏପରି ଡ୍ରେନ ପାଣି ମିଶୁଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେକ ବଜାର ଏବଂ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପରି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଏହି ପୁରୁଣା ପାଇପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । ନୂଆ ପାଇପ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଜଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ସେହିପରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭେଷଜ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଜଣ୍ଡିସ,ଡାଇରିଆ, ଟାଇଫଏଡ଼,ଚର୍ମରୋଗ, କିଡନୀ ରୋଗ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । କଟକରେ ଅନେକ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର 150ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
‘2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ’
ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ ଟ୍ୟାପ ଯୋଜନାରେ କିପରି ସହରବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର 325 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହରରେ ନୂଆ ପାଇପ ଲଗାଯିବ ।’
ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବଢିଯାଏ । ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦୂଷିତ ପାଣି ହୋଇଥାଏ । ଲୋକେ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏପରି ପୁରୁଣା ପାଇପ କେଉଁଠି ଲିକ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ