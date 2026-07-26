ETV Bharat / health

ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଇପର କଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ୍‌ ? କଟକରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ

ପୁରୁଣା ପାଇପରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳଜନିତ ରୋଗ ହେଉଥିବା କଟକବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ । ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପାଣି ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Monsoon Health Series
ନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । କେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ, କେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚର୍ମ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କଟକବାସୀ । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦୂଷିତ ଜଳ କୁହାଯାଉଛି । ଦୂଷିତ ଜଳ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପ ଲାଇନ ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଓ ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ୍‌ ? ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।

ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପଛରେ ପୁରୁଣା ପାଇପର କଣ ରହିଛି କନେକକ୍ସନ ? (ETV Bharat Odisha)



କଟକ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳଜନିତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣ୍ଡିସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସହରବାସୀ । ଚଳିତବର୍ଷ(2026) ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସହରର 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ । ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ଏହି ଜଣ୍ଡିସ୍‌ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ସମୟରେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଥିଲେ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଫାଟିବାରୁ ସେଥିରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ମିଶିଥିଲା । ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ । ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ସହର ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ । ଅନେକ ଥର ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

Cuttack face significant waterborne challenges
ନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାଣି ପାଇପ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ...

ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଜଳବାହିତ ରୋଗ...ସହରବାସୀ ଜଣ୍ଡିସ, ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଟକ ରାଜା ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ପାଇପର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ

Cuttack face significant waterborne challenges
ନାଳରେ ଯାଇଛି ପାଣି ପାଇପ (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ରାଜା ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇପର ସ୍ଥିତି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲୁ ।

  • କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ (ଲୁହାର) ରହିଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପରେ ଟିଉ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଠପ୍‌ ଠପ୍‌ ହୋଇ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି ।
  • ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାଖରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପ ଯାଇଛି । ଏହି ଲୁହା ପାଇପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଗଲାଣି । ଏମିତିକି କେତେବେଳେ ଯେ ସେଠାରେ ପାଣି ପ୍ରେସରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ପୁରୁଣା ପାଇପ ଯୋଗେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ।


ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଣା ପାଇପରେ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁଛି । ଏହି ପାଇପ ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା ପାଇପ ଅଟେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପାଇପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି । ଯେଉଁଠି ଫାଟୁଛି କିମ୍ବା ଲିକ ହେଉଛି ସେଠାରେ ହିଁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ନର୍ଦ୍ଦମା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପାଇପ ଲିକ୍‌ ହେଲେ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ କମିଲେ ଏହା ଭିତରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପଶିଯାଏ । ସହରବାସୀ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ପିଇ ବହୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସହରବାସୀ ।’

Cuttack face significant waterborne challenges
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଓ ପାଣି ପାଇପ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୁଣା ନୁହେଁ ନୂଆ ପାଇପରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି:

ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର କେଦାର ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ସହରରେ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପାଇପ ପାଇଁ ଜଳ ଜନିତ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ ସାଇଡରେ ପାଣି ପାଇପ ଯାଇଛି । ପାଇପର ସ୍ଥିତି ନକହିବା ଭଲ । ଲୁହା ପାଇପ କେତେବେଳେ ଲିକ ହେଲେ,ସେଥିରେ ଡ୍ରେନ ପାଣି ମିଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଏପରି ଡ୍ରେନ ପାଣି ମିଶୁଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେକ ବଜାର ଏବଂ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପରି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଏହି ପୁରୁଣା ପାଇପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । ନୂଆ ପାଇପ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Cuttack face significant waterborne challenges
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଜଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:

ସେହିପରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭେଷଜ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଜଣ୍ଡିସ,ଡାଇରିଆ, ଟାଇଫଏଡ଼,ଚର୍ମରୋଗ, କିଡନୀ ରୋଗ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । କଟକରେ ଅନେକ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର 150ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

‘2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ’

Cuttack face significant waterborne challenges
ପାଣି ପାଇପ କାମ ଜାରି ରହିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ ଟ୍ୟାପ ଯୋଜନାରେ କିପରି ସହରବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର 325 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହରରେ ନୂଆ ପାଇପ ଲଗାଯିବ ।’

Cuttack face significant waterborne challenges
ନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବଢିଯାଏ । ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦୂଷିତ ପାଣି ହୋଇଥାଏ । ଲୋକେ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏପରି ପୁରୁଣା ପାଇପ କେଉଁଠି ଲିକ୍‌ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

Cuttack face significant waterborne challenges
ନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ଦିନରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ୍‌, ମୂଷା ଜ୍ବରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୀଡିତ

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିହାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ-ମ୍ୟାଲେରିଆ ସତର୍କତା, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

Monsoon Manual Campaign:ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ-କମିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ କଳାଜର, ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ

Monsoon Manual Campaign: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳାଇଛି ମୌସୁମୀର ଚକ୍ର, ବଢାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

WATER SUPPLY OLD PIPE
CUTTACK WATERBORNE CHALLENGE
ଜଳଜନିତ ରୋଗ
କଟକ ପାଣି ପାଇପ ସମସ୍ୟା
MONSOON HEALTH SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.