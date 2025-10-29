ETV Bharat / health

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ଆମ ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୟରେ ହୃତ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିବା ଭଳି ଜଳବାୟୁ ନିଜର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ।

2025 Lancet Countdown Report with an analysis of the stats on India
2025 Lancet Countdown Report with an analysis of the stats on India (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 9:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 LANCET COUNTDOWN REPORT, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର କଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ପକାଇପାରିବେ । 1.4 ବିଲିଅନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏହି ଦେଶରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଲ୍‌ସିଅସ୍, ମାକ୍ରୋନ୍ସ ଓ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯିବ ।

2025 ମସିହାର ଲାନ୍ସସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହା ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବରୁ 128ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ ଜ୍ବରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଲାନ୍ସସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ତଳିତବର୍ଷ ଏହାର ନବମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିରତା ହରାଉଛନ୍ତି ।

Average percentage of total heat-related deaths in the world
Average percentage of total heat-related deaths in the world (Lancet)

ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ । ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଜଳବାୟୁର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ଛୁଇଁବାରେ ଯେପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ରେକର୍ଡ଼ ତାପମାନ, ରେକର୍ଡ଼ ମରୁଡ଼ି, ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ଷା, ରେକର୍ଡ଼ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ । ଏପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏହାର ପୂର୍ବର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି । ଆମ ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୟରେ ହୃତ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିବା ଭଳି ଜଳବାୟୁ ନିଜର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ।

ପୃଥିବୀର ଜ୍ବର ବଢୁଛି:

2024 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ 19.8 ଦିନ ହାରାହାରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ(Heat Wave) ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6.5 ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା । 1990 ମସିହାରେ ତୁଳନାରେ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ 366 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା କେବଳ ଗରମ, ଅସହଜତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । Lancet Report ଅନୁଯାୟୀ 2024 ମସିହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପାଇଁ 247 ବିଲିଅନ୍ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ପାଖାପାଖି ଏହି ଶ୍ରମର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହରାଇଥିବା ବେଳେ, ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗୃହନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ହରାଇଛି ।

Average annual heatwave days
Average annual heatwave days (Lancet)

ତେବେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର କେଉଁ ମୂଲ୍ଯ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପାଖାପାଖି 194 ବିଲିଅନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡ଼ଲାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ଭାବିତ ଆୟ ଉଭାନ୍ ହୋଇଗଲା । ଭାରତ, ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ନିଜର ଉନ୍ନତିକୁ GDP ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦନର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପ କରିଚାଲିଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ନୀରବରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ । ଏହା ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ପରି ଭୟଙ୍କର ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ମାରାତ୍ମକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ବିଲରେ ଚାଷୀଟିଏ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଜଲଦି ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଖରା ଗରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ।

Urban green and blue space coverage globally
Urban green and blue space coverage globally (Lancet)

ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ:

ଭାରତରେ ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ ଭଲ । 2025ରେ ଆସିଥିବା ଡ଼ାଟା ଏହା ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି । 2022 ମସିହାରେ କୋଇଲା ହିଁ ହାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବଡ଼ ଉତ୍ସ ଥିଲା । ଯାହା 394,000ଟି ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ଏପରିକି ଘର ଗୁଡ଼ିକ, କୁହାଯାଉଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ । ଭାରତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏବେ ବି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କଠିନ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ (କାଠ, ଗୋବର, ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହି ଚୁଲିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । 2022 ମସିହାରେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପ୍ରତି 100,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 113 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସହର ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 25% ଅଧିକ ଥିଲା ।

The latest report from Lancet paints a burning image of a feverish planet earth
The latest report from Lancet paints a burning image of a feverish planet earth (Getty Images)

ବନାଗ୍ନି:

ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା କାଲିଫର୍ନିଆର ସମସ୍ୟା ଥିଲା । 2020 ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 10,200 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧି ତୁଳନାରେ 28% ଅଧିକ । ଏହି ସମୟରେ, ମରୁଡ଼ି ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଭାରତର 35% ଭୂମି ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଯାହା 1950 ଦଶକଠାରୁ 138% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ:

ଭାରତର ଜଳବାୟୁର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାସ୍ତବତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ । ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଏବେ ବି ଭାରତର ମୋଟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର 46% ଏବଂ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର 72% ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ । ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର 10% ଏବଂ ମୋଟ ଶକ୍ତିର 2% ଅବଦାନ ରଖେ ।

Infographic
Infographic (ETV Bharat)

ଖାଦ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନ:

ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଦ୍ଭାବନ, କୃଷି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । 2022 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ କୃଷିରୁ ନିର୍ଗମନର 65% ପାଇଁ ଲାଲ ମାଂସ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଦାୟୀ ଥିଲା । 2000 ରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ଗମନ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ 2.33 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଗଛ କଟାଯାଇଛି । କେବଳ 2023 ମସିହାରେ 143,000ଟି ଗଛର ବଳି ପଡ଼ିସାରିଛି ।

Infographic
Infographic (ETV Bharat)

ଏହି ସମୟରେ, ସହରଗୁଡ଼ିକ କଂକ୍ରିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତର 189 ଟି ବୃହତ୍ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ, 110ଟିରେ ସବୁଜତାର ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି । 2015 ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁଜତା 3.6% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଅବହେଳାର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ହିଟମ୍ୟାପ୍ ପରି ଜଣା ପଡ଼େ । କମ୍ ସବୁଜ, ଅଧିକ ଧୂସର, ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, କମ୍ ଜୀବନସ୍ରୋତ । ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭୂମି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ରୁତତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିବ ।

Infographic
Infographic (ETV Bharat)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଚ୍ରୋକ ଦିବସ 2025: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ନିରାକରଣ

ମୂଳତଃ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ପୁନଃବନୀକରଣ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଫଳରେ ପରିବେଶରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

Source:

https://info.thelancet.com/hubfs/Press%20embargo/ClimateCountdown25.pdf

TAGGED:

LANCET
CLIMATE CHANGE
PUBLIC HEALTH
CLIMATE CHANGE AND HEALTH
2025 LANCET COUNTDOWN REPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.