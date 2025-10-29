ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଆମ ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୟରେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିବା ଭଳି ଜଳବାୟୁ ନିଜର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ।
Published : October 29, 2025 at 9:03 PM IST
2025 LANCET COUNTDOWN REPORT, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର କଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ପକାଇପାରିବେ । 1.4 ବିଲିଅନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏହି ଦେଶରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଲ୍ସିଅସ୍, ମାକ୍ରୋନ୍ସ ଓ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯିବ ।
2025 ମସିହାର ଲାନ୍ସସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହା ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବରୁ 128ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ ଜ୍ବରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଲାନ୍ସସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ତଳିତବର୍ଷ ଏହାର ନବମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିରତା ହରାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ । ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଜଳବାୟୁର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ଛୁଇଁବାରେ ଯେପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ରେକର୍ଡ଼ ତାପମାନ, ରେକର୍ଡ଼ ମରୁଡ଼ି, ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ଷା, ରେକର୍ଡ଼ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ । ଏପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏହାର ପୂର୍ବର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି । ଆମ ଗ୍ରହର ଜଳବାୟୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୟରେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିବା ଭଳି ଜଳବାୟୁ ନିଜର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ।
ପୃଥିବୀର ଜ୍ବର ବଢୁଛି:
2024 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ 19.8 ଦିନ ହାରାହାରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ(Heat Wave) ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6.5 ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା । 1990 ମସିହାରେ ତୁଳନାରେ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ 366 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା କେବଳ ଗରମ, ଅସହଜତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । Lancet Report ଅନୁଯାୟୀ 2024 ମସିହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପାଇଁ 247 ବିଲିଅନ୍ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ପାଖାପାଖି ଏହି ଶ୍ରମର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହରାଇଥିବା ବେଳେ, ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗୃହନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ହରାଇଛି ।
ତେବେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର କେଉଁ ମୂଲ୍ଯ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପାଖାପାଖି 194 ବିଲିଅନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡ଼ଲାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ଭାବିତ ଆୟ ଉଭାନ୍ ହୋଇଗଲା । ଭାରତ, ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ନିଜର ଉନ୍ନତିକୁ GDP ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦନର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପ କରିଚାଲିଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ନୀରବରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ । ଏହା ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ପରି ଭୟଙ୍କର ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ମାରାତ୍ମକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ବିଲରେ ଚାଷୀଟିଏ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଜଲଦି ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଖରା ଗରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ।
ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ:
ଭାରତରେ ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ ଭଲ । 2025ରେ ଆସିଥିବା ଡ଼ାଟା ଏହା ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି । 2022 ମସିହାରେ କୋଇଲା ହିଁ ହାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବଡ଼ ଉତ୍ସ ଥିଲା । ଯାହା 394,000ଟି ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
ଏପରିକି ଘର ଗୁଡ଼ିକ, କୁହାଯାଉଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ । ଭାରତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏବେ ବି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କଠିନ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ (କାଠ, ଗୋବର, ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହି ଚୁଲିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । 2022 ମସିହାରେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପ୍ରତି 100,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 113 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସହର ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 25% ଅଧିକ ଥିଲା ।
ବନାଗ୍ନି:
ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା କାଲିଫର୍ନିଆର ସମସ୍ୟା ଥିଲା । 2020 ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 10,200 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧି ତୁଳନାରେ 28% ଅଧିକ । ଏହି ସମୟରେ, ମରୁଡ଼ି ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଭାରତର 35% ଭୂମି ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଯାହା 1950 ଦଶକଠାରୁ 138% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ:
ଭାରତର ଜଳବାୟୁର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାସ୍ତବତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ । ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଏବେ ବି ଭାରତର ମୋଟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର 46% ଏବଂ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର 72% ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ । ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର 10% ଏବଂ ମୋଟ ଶକ୍ତିର 2% ଅବଦାନ ରଖେ ।
ଖାଦ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନ:
ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଦ୍ଭାବନ, କୃଷି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । 2022 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ କୃଷିରୁ ନିର୍ଗମନର 65% ପାଇଁ ଲାଲ ମାଂସ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଦାୟୀ ଥିଲା । 2000 ରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ଗମନ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ 2.33 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଗଛ କଟାଯାଇଛି । କେବଳ 2023 ମସିହାରେ 143,000ଟି ଗଛର ବଳି ପଡ଼ିସାରିଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, ସହରଗୁଡ଼ିକ କଂକ୍ରିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତର 189 ଟି ବୃହତ୍ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ, 110ଟିରେ ସବୁଜତାର ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି । 2015 ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁଜତା 3.6% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଅବହେଳାର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ହିଟମ୍ୟାପ୍ ପରି ଜଣା ପଡ଼େ । କମ୍ ସବୁଜ, ଅଧିକ ଧୂସର, ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, କମ୍ ଜୀବନସ୍ରୋତ । ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭୂମି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ରୁତତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଚ୍ରୋକ ଦିବସ 2025: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ନିରାକରଣ
ମୂଳତଃ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ପୁନଃବନୀକରଣ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଫଳରେ ପରିବେଶରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।
Source:
https://info.thelancet.com/hubfs/Press%20embargo/ClimateCountdown25.pdf