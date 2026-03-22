ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ସହିତ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କଣ ଖାଇବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ନବରାତ୍ରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବସର । ନବରାତ୍ରିରେ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : March 22, 2026 at 10:15 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନବରାତ୍ରି ବିଶ୍ବାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ପର୍ବ । ଶରୀରକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ । ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା ସହିତ ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଓଜନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏ ଗୁଡିକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ:
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଦୈନିକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ । ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ...
- ଋତୁରେ ମିଳିଥିବା ଫଳ
- ଦହି
- ଘୋଳଦହି
- ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ (କାଜୁ, କିସ୍ମିସ୍, ବାଦାମ)
- ପଇଡ଼ ପାଣି
ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘିଅ ଓ ବାଦାମକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପେଟକୁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଉପବାସ ସମୟରେ କଣ ଖାଇବେନି ?
ଉପବାସ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ପରଟା, ପୁରୀ ଓ ଶାଗୁ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଉପବାସ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ ।
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ଖାଇବେ:
- ସାମାନ୍ୟ ଭଜା ହୋଇଥିବା ମଖାନା
- ସିଜା ଆଳୁ
- ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଟ୍
- ଶାଗୁ ଖେଚେଡ଼ି
ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଲୋରୀର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ବ୍ୟାୟାମ:
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଓ ଚାଲିବା ଭଳି ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
(ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)