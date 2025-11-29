କାଶ-ଛିଙ୍କ-ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ, ବିନା ପରାମର୍ଶନରେ ଔଷଧ ନଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ । କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ?
Published : November 29, 2025 at 3:24 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 4:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାଇରାଲ ଫିବର, ଘରେ ଘରେ ଖୁଁ ଖାଁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଓଡି଼ଶାକୁ ଗ୍ରାସିଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାଶ, ଜ୍ବରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ତାହା ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଔଷଧ ଖାଇଲେ କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତି କୁ ସେମିତି, ହେଲେ କାହିଁକି ଏତେଦିନ ଧରି ଲାଗିରହୁଛି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ? ଏହାର କାରଣ କଣ ? ଓ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ?
କାହିଁକି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ?
ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, " କୋଭିଡ ପରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। କୋଭିଡ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାୱାରର ମେଡିସିନ କାମ କରିବା କଥା ତାହା ଠିକ ସମୟରେ କରୁନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହି ରୋଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖୁଛି ।"
ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଇନଫ୍ଲୁଏନଜା ଭାଇରାସ୍ ପ୍ରଭାବରୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, କାଶ ଲାଗି ରହିବ, ଜ୍ବର ଭଳି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ:
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଶୀତଦିନେ କମ୍ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର