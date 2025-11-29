ETV Bharat / health

କାଶ-ଛିଙ୍କ-ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ, ବିନା ପରାମର୍ଶନରେ ଔଷଧ ନଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ । କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ?

know the causes of viral fever and how To heal
know the causes of viral fever and how To heal (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 3:24 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 4:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାଇରାଲ ଫିବର, ଘରେ ଘରେ ଖୁଁ ଖାଁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଓଡି଼ଶାକୁ ଗ୍ରାସିଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାଶ, ଜ୍ବରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ତାହା ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଔଷଧ ଖାଇଲେ କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତି କୁ ସେମିତି, ହେଲେ କାହିଁକି ଏତେଦିନ ଧରି ଲାଗିରହୁଛି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ? ଏହାର କାରଣ କଣ ? ଓ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ?

କାହିଁକି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, " କୋଭିଡ ପରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। କୋଭିଡ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାୱାରର ମେଡିସିନ କାମ କରିବା କଥା ତାହା ଠିକ ସମୟରେ କରୁନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହି ରୋଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖୁଛି ।"

ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଇନଫ୍ଲୁଏନଜା ଭାଇରାସ୍ ପ୍ରଭାବରୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, କାଶ ଲାଗି ରହିବ, ଜ୍ବର ଭଳି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ:

know the causes of viral fever and how To heal
ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ (ETV BHARAT ODISHA)
ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଆଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଯାହା ହୁଏତ ନିମୋନିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଭୟଭିତ ନହୋଇ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟି ବାୟୋଟିକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଘରେ କାହାଠାରେ ବି ଭାଇରାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ସହିତ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
know the causes of viral fever and how To heal
ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ (ETV BHARAT ODISHA)
ଏପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୈନିକ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 100 ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଏହିଭଳି ରୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

