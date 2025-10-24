ବସିବା ଶୈଳୀ କହିବ ବ୍ୟାକପେନ୍ର କାରଣ, କେମିତି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମୁହଁରୁ
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାକପେନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବ୍ୟାକପେନ୍ ବା ଅଣ୍ଟାପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି । ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ତେବେ ବ୍ୟାକପେନ୍ର କାରଣ କ'ଣ? କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକପେନ୍ ? ଏଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ? ସେନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ପଢନ୍ତୁ...
ଲୋକଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନେକ ଲୋକ କାମକୁ ଜଲଦି ସାରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରୁହନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି । କେବଳ ବଡ଼ ମାନେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି । ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିପଦ ହୋଇପାରେ । ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକପେନ୍ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁ ମାନେ ଅଫିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବସିବା ଶୈଳୀ କହିବ ବ୍ୟାକପେନର କାରଣ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବେକ, ପିଠି ଏବଂ ତଳ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ବ୍ୟାକପେନ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 3 ପ୍ରକାରର:
1- ଅପର ବ୍ୟାକପେନ୍
2- ମିଡି ବ୍ୟାକପେନ୍
3-ଲୋୟର ବ୍ୟାକପେନ୍
କେଉଁ ବୟସବର୍ଗଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକପେନ୍ ଦେଖାଯାଏ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଅପର ବ୍ୟାକପେନ୍ ଓ ମିଡ଼ ବ୍ୟାକପେନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିବା ଶୈଳୀରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଲୋୟର ବ୍ୟାକପେନ୍ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଯୁବପିଢି ଯଦି ଅଧିକ ଓଜନ ଉଠାଇବା ଦ୍ବାରା ମସଲ୍ସ ପେନ୍ ହୋଇ ବ୍ୟାକପେନ୍ ହୋଇପାରେ । ନଚେତ ଇନଫେକ୍ସନ, ଟ୍ୟୁମର ହେଲେ ବ୍ୟାକ ପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକପେନ ହୁଏ । ସ୍ପାଇନର ବୋନ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟାକପେନ ଦେଖାଯାଏ । "
ବ୍ୟାକପେନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ :
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ପୋସ୍ୟୁରାଲ୍ ବ୍ୟାକ ପେନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି ଓ ବସିବା ଶୈଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ବାର୍କ କଲଚର ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପାଇନୃ଼ କିଛିଟା ଫରୁଆଡ ପେଣ୍ଡିଂ ପୋସ୍ଚରରେ କାମ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ବେସି ସମୟ ଗୋଟିଏ ପୋସ୍ଚରରେ ବସିଲେ କିମ୍ବା କି ତଳକୁ ନଇଁକି କାମ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରଭେଲ କରିବା ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟାକ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ । "
1-ଖରାପ ଜୀବନ ଶୈଳୀ
2- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିବା ଶୈଳୀ
3- କାମ କରିବାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ
4- ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗାଡି ଚଳାଇବା
5-ଅଧିକ ମୋଟା ପଣ
6- ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ
7- କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ବ୍ୟାକପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ
ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକପେନ ହେଉଥିଲେ ଗୁରୁତର:
ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକ ପେନ ହେଉଥିଲେ ବିପଦ ରହିଛି । ଯଦି ବ୍ୟାକ ପେନ ହୁଏ ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଏହି ସମୟ ସିମା ମଧ୍ୟରେ ନକମିଲା ତେବେ ବ୍ୟାକପେନ କ୍ରୋନିକ ରହୁଛି ତେବେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅଧିକ ବ୍ୟାକ ପେନ୍ର ରେଡ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି ବ୍ୟାକ ପେନ୍ ସହ ରାତିରେ ପେନ୍ ବଢିବା, ଏହା ସହ ଜ୍ବର ଆସିବା ବା ଓଜନ କମିଯିବା, ଭୋକ ନଲାଗିବା, ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଡକୁ ଟାଣି ହେବା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା । ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ର ପଛରେ ଆଉ କିଛି ବଡ କାରଣ ରହିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ବ୍ୟାକପେନ୍ର ପ୍ରତିକାର:
ଡାକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହୁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଖେଳ କୁଦ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମସ୍ତ ପିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳ କୁଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଜନ ବା ମୋଟାପଣ କମେଇବାକୁ ପଡିବ । ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ସହ କମ କମ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଚାପ କମେଇବାକୁ ପଡିବ ।"
1-ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ବସିବା
2-ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିବ
3-ଓଜନ କମାଇବାକୁ ପଡିବ
4-ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ
5-ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ
କିପରି କରିବେ ଚିକିତ୍ସା ?
ଗରମ ପାଣିରେ ସେକ ଦେବା
କୌଣସି ସ୍ପ୍ରେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା
ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକପେନ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ
କେଉଁ ବୟସରେ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାକପେନ?
ଡାକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ବ୍ୟାକପେନ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢି ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ ପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । 5-10 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷତ୍ରରେ ବହୁତ କମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । "
କେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକପେନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ?
ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକପେନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମହିଳା ମାନେ ଘର କାମ ବା ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କର ଖାଇବା ଠିକ ସମୟ ନଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ହାଡ଼ ଉପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କି ବ୍ୟାକ ପେନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
