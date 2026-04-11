ଆଭୋକାଡୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଇଲେ କେଉଁ ସୁଫଳ ମିଳିବ
ଆଭୋକାଡୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ । ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ....
Published : April 11, 2026 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଓ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଆଭୋକାଡୋ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦୈନିକ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ।
ଆଭୋକାଡୋରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ରହିଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୋସାଟୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ହୃତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଏଥିରୁ ଭିଟାମିନ୍ସ, ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଭୋକାଡୋ ଦ୍ବାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଉ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ...
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ରହିଛି । ଫଳରେ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ । ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଶ୍ବେତସାରର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ ।
ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:
ଏହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଫ୍ୟାଟ ଯୁକ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଯଥା ଭିଟାମିନ୍ A, D, E ଓ K ଗୁଡିକର ସଂଶ୍ଲେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଆଭୋକାଡୋରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଫାଇବର ରହିଥାଏ । ଏହା ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭୋକାଡୋ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନ ହ୍ରାସ କରେ:
ଏହା ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିଦେଖା ଯାଉଥିବା ଜ୍ବଳନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଜ୍ବଳନ ଅଧିକ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ହୃଦ୍ରୋଗ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଆଭୋକାଡୋରେ ଫାଇଟୋଷ୍ଟେରୋଲ, କାରୋଟେନଏଡ୍ ଓ ଓମେଗା 3 ଫ୍ଯାଟି ଏସିଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନମାନ ରହିଛି । ଫଳରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ରଖିବା:
ଅନ୍ୟ ଫଳ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଓ ଫାଇବର ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଶ୍ବେତସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆଭୋକାଡୋ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ରକ୍ତରେ ଶ୍ବେତସାର ସ୍ତରକୁ ସାମାନ୍ୟ ରଖିବାରେ ସହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଓ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ଅଟେ ।
ତ୍ବଚା, କେଶ ଓ ଆଖି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା:
ଆଭୋକାଡୋରେ ଲ୍ୟୁଟେଇନ୍, ଯିଜାନଥିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ E ଭଳି ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୟସାଧିକ୍ୟ ହେବାର ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଫ୍ୟାଟ୍ସ ତ୍ବଚାକୁ ନରମ ଓ ନମନୀୟ ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ E କେଶକୁ ଏକ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ କେଶ ମୂଳରେ ଶୁଷ୍କତା ଆସିବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ।
କ୍ୟାନସର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ:
କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆଭୋକାଡୋରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ କାରୋଟେନଏଡ୍ କିଛି ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ଓ କୋଲନ୍ କ୍ୟାନସର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଶରୀରକୁ DNA ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ହେଲେ ଆଭୋକାଡୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ୟାନସରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
(ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ )