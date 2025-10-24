ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ ଲିଭର ଡ଼େଟକ୍ସ
ସୁସ୍ଥ ଲିଭର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରରେ ଲିଭର ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଇଳାକୁ ବାହାର କରିଥାଏ । ଲିଭର ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ସଫା ରଖିଥାଏ । ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଲେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ:
ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଲିଭର କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସଠିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲିଭରକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଚିନ୍ତା, ଉଦାସୀନତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଲିଭର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏହା ଲିଭର ଡେଟକ୍ସ ସହିତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ...
ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟ:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲିଭର ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଏହା ରକ୍ତକୁ ସଫା କରେ
- ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- ଶରୀରରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ ରଖେ
- ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ
ହଳଦୀ:
ହଳଦୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଛି । ବହୁ ଔଷଧରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । କ୍ଷତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା କ୍ଷତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ।
ଉପକାରିତା:
- ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ।
- ଏଥିରେ ଥିବା କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଲିଭର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ ।
- ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
- ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶରୀରକୁ ଡେଟକ୍ସ କରିଥାଏ ।
ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
|ହଳଦୀକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଚା’ ଭାବରେ ପିଇ ପାରିବେ ।
|ଗରମ କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ଅଟେ ।
ଅଁଳା:
ଅଁଳାରେ ବହୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ C ଭରି ରହିଥାଏ । ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଂଳାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ।
ଉପକାରିତା:
- ଅଂଳାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଥାଏ । ଏହା ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ।
- ଏହା ଶରୀରରେ ଏନଜାଇମର କ୍ଷରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ ।
କିପରି ଖାଇବେ:
|ଅଁଳାକୁ କଞ୍ଚା ଭାବେ ଖାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ ।
|ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏପରି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଚଟଣୀ କରି ଖାଇପାରିବେ ।
|ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟବନପ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଚାମଚ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଅଁଳା ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ।
|ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ ।
ରସୁଣ:
ରସୁଣକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମସଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଶରୀର ପାଇଁ ଏହାର ଅନେକ ଫାଏଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଉପକାରିତା:
- ଏଥିରେ ଅନେକ ସହାୟକ ଏନଜାଇମ୍ ଆଦି ଭରି ରହିଥାଏ ।
- ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ବଳକା ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।
- ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ବାଦ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରଖିଥାଏ ।
- ଛଣା ଖାଦ୍ୟ, ଜୁସ୍, ସୁପ୍ ଆଦିରେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ ।
ତୁଳସୀ:
ତୁଳସୀ ଆମ ଶରୀରରେ ଯକୃତକୁ ସଫା କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏହା ଅକ୍ସିଡ଼େଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏପରି ଭାବରେ ତୁଳସୀକୁ ଖାଇଲେ ଲିଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ।
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ
ତୁଳସୀକୁ ଫୁଟାଇ ହର୍ବାଲ ଚା’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ
ତୁଳସୀ ସହିତ ମେଥିକୁ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ ।
ଧନିଆ:
ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଢାଇବା ଭଳି ଗୁଣମାନ ରହିଛି । ଧନିଆର ପତ୍ର ଓ ମଞ୍ଜିରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଭରି ରହିଥାଏ । ଏହା ଲିଭରର ଡ଼ିଟକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
