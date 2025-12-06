ETV Bharat / health

'କିୱି' ଫଳରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଭିଟାମିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଉପକାରିତା ?

କିୱି ଫଳ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନର ସୂଚନା ।

BENEFITS OF KIWI FRUIT
କିୱି ଫଳ ଉପକାରିତା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 6, 2025

Kiwi Fruit Benefits ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିୱି ଫଳ ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ ? ଏହି ଫଳ କେବଳ ସ୍ୱାଦରେ ମିଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ସି, ଭିଟାମିନ କେ, ଭିଟାମିନ ଇ, ଫୋଲେଟ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ଭରପୁର ରହିଛି । କିୱି ଫଳକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାଠାରୁ ହାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଫଳ ବର୍ଷସାରା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ଅଉ କଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ରହିଛି ?

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ:

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ: କିୱି ଫଳ କମଳା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ । ଭିଟାମିନ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର, କିୱି ଫଳ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ :

କିୱି ଫଳରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିୱି ଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ବିଶେଷକରି, ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କିୱି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଫାଇବର ପରିମାଣ ଖରାପ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ତ୍ୱଚା: ଏହା ତ୍ୱଚା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ । ଭିଟାମିନ ସି କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଯୁବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ତ୍ୱଚା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ: କିୱି ଫଳରେ ଭରପୂର ଫାଇବର ଅଛି, ଯାହା କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଏଥିରେ ଏପିକେଟଚିନିଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ଏନଜାଇମ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସହଜ ହଜମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ମାଂସ କିମ୍ବା ମାଛ ଖାଇବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ।

ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା: କିୱି ଫଳ ଅନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ । ଏଥିରେ ସେରୋଟୋନିନ, ଏକ ହରମୋନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା ନିଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ: କିୱିରେ ଲ୍ୟୁଟିନ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ପରି କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ ଭରପୂର । ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ୍ୟାକୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ ଭଳି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଆସ୍ଥମା ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ: କିୱିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହା ଆସ୍ଥମା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୁଂଘୁଂକୁ କମାଇବା ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଓଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ: କିୱିରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ପୂରଣ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

କିୱି ଫଳ
VITAMINS IN KIWI
KIWI FOR HEART HEALTH
ହାର୍ଟ ଓ ହଜମ ପାଇଁ କିୱି
KIWI FRUIT BENEFITS

