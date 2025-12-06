'କିୱି' ଫଳରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଭିଟାମିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଉପକାରିତା ?
କିୱି ଫଳ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନର ସୂଚନା ।
Published : December 6, 2025 at 2:49 PM IST
Kiwi Fruit Benefits ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିୱି ଫଳ ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ ? ଏହି ଫଳ କେବଳ ସ୍ୱାଦରେ ମିଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ସି, ଭିଟାମିନ କେ, ଭିଟାମିନ ଇ, ଫୋଲେଟ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ଭରପୁର ରହିଛି । କିୱି ଫଳକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାଠାରୁ ହାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଫଳ ବର୍ଷସାରା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ଅଉ କଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ରହିଛି ?
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ:
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ: କିୱି ଫଳ କମଳା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ । ଭିଟାମିନ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର, କିୱି ଫଳ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ :
କିୱି ଫଳରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିୱି ଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ବିଶେଷକରି, ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କିୱି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଫାଇବର ପରିମାଣ ଖରାପ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ତ୍ୱଚା: ଏହା ତ୍ୱଚା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ । ଭିଟାମିନ ସି କୋଲାଜେନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଯୁବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ତ୍ୱଚା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ: କିୱି ଫଳରେ ଭରପୂର ଫାଇବର ଅଛି, ଯାହା କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଏଥିରେ ଏପିକେଟଚିନିଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ଏନଜାଇମ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସହଜ ହଜମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ମାଂସ କିମ୍ବା ମାଛ ଖାଇବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ।
ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା: କିୱି ଫଳ ଅନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ । ଏଥିରେ ସେରୋଟୋନିନ, ଏକ ହରମୋନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା ନିଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ: କିୱିରେ ଲ୍ୟୁଟିନ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ପରି କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ ଭରପୂର । ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ୍ୟାକୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ ଭଳି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଆସ୍ଥମା ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ: କିୱିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହା ଆସ୍ଥମା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୁଂଘୁଂକୁ କମାଇବା ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଓଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ: କିୱିରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ପୂରଣ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ।
