ମାରାତ୍ମକ ବ୍ରେନ ହାମରେଜ୍‌ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ଚେନ୍ନାଇର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ, ମିଳିଛି ସଫଳତା

ପ୍ରଫେସର କୁଦିଶ୍ବରନ୍ ଏମ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କିଲପୌକ କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ ଉପାୟକୁ 50 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

କିଲପୌକ କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ (Neurology India)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 2:32 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ): ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନୂତନ ନ୍ୟୁରୋ-ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଉପାୟ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ସରକାରୀ କିଲପୌକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏପରି ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ରେନ ହାମରେଜ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ।

ଫେବୃଆରୀ 2026 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ପେପରରେ ଏନେଇ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରଫେସର କୁଦିଶ୍ବରନ୍ ଏମ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କିଲପୌକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଏହି ଉପାୟକୁ 'କିଲପୌକ କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ' ବା KKC ଭାବେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରାନିଓଟୋମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଖପୁରୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଗୁରୁତର ବ୍ରେନ ହାମ୍‌ରେଜ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲର୍ ହୋଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବଦଳରେ କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ:

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏକକ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲର୍ ହୋଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ମିଳେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ସର୍ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଟୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବାଜିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ଆଣିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ପ୍ରଥମଟି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ ଏହ ଚଉଡ଼ା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?


ଏହି ଉପାୟକୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଆକାରର ଖପୁରିରେ କରାଯାଉଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଅଟେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ତନଳୀକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ସବଡ୍ୟୁରାଲ ହେମାଟୋମା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଚିକିତ୍ସା:
ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ପାରମ୍ପାରିକ ଏକକ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲର୍ ହୋଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀର ସୀମିତତା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 'କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ' ଆମ ଦ୍ବାରା ନୂତନ ବିକଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରମାଟୋଲୋଜି ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ସବଡ୍ୟୁରାଲ ହେମାଟୋମା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।"

ସବଡ୍ୟୁରାଲ ହେମାଟୋମା ବିଷୟରେ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଫେସର କୁଦିଶ୍ବରନ୍ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରନିକ୍ ସବଡ୍ୟୁରାଲ ହେମାଟୋମା (CSDH) ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତଚାପ ବଢିଯାଏ । ଯାହାଫଳରେ ବାନ୍ତି ହେବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ପାରାଲିସିସ୍ ଓ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ 'କି ହୋଲ କ୍ରାନିଓଟୋମୀ' ଉପାୟକୁ ବିକଶିତ କରିଛୁ ।

ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍‌ର ଏକ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ୍ରନିକ୍ ସବଡ୍ୟୁରାଲ ହେମାଟୋମା (CSDH) । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପର ସ୍ତରରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାର ଉପଚାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରିରେ ଏକ ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ କରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ।

