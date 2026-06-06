ବାରମ୍ବାର କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା କାରଣ କ’ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କିପରି କରିବା ଉଚିତ୍ ? କିଡନୀରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ?
Published : June 6, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରୀରରୁ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କିଡନୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଲବଣକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଫଟିକ ହୋଇ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ,ଏହି ଷ୍ଟୋନଗୁଡ଼ିକ ମୂତ୍ରନଳୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ଭାବେ ଜମାହୋଇ ରହିପାରେ, ଯାହା ଗୁରୁତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକାର କିପରି କରିବା ?
କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି ...
- କ୍ୟାଲସିୟମ ଷ୍ଟୋନ୍:
ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।
- ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍:
ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେନାହିଁ।
- ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍:
ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରୋଟିନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ।
- ସିଷ୍ଟାଇନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍:
ସିଷ୍ଟିନୁରିଆ ନାମକ ଜେନେଟିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ବୃକକ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହାର କରିଦିଏ ।
ମେଡଲାଇନପ୍ଲସ ଅନୁସାରେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ପିଠି କିମ୍ବା ପଞ୍ଜରାରେ ଗୁରୁତର, ସ୍ଥାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ
- ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା
- ବାନ୍ତି କରିବା
- ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପରିସ୍ରା
- ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ
- ବାରମ୍ବାର କିଡନୀ ପଥର ହେବାର କାରଣ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ନ ପିଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୋଟିନ, ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ଖାଇବା ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର କମ୍ ସେବନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । କିଛି ଔଷଧ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ-ଆଧାରିତ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଏବଂ କିଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ ଔଷଧ ସମେତ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରନଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ?
ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରିସ୍ରାକୁ ପତଳା କରିବା ଏବଂ ଖଣିଜ ସ୍ଫଟିକ ଗଠନର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ: କ୍ଷୀର ଭଳି କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଠନ ରୋକାଯାଇପାରେ ।
କମ୍ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଠନର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ: ନ୍ୟାସନାଲ୍ କିଡନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କହିଛି ଯେ ପାଳଙ୍ଗ, ସ୍ୱିସ୍ ଚାର୍ଡ, ନେଭି ବିନ୍ସ, ବିଟ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ଭଳି କିଛି ଅଧିକ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ପାଚନ କିମ୍ବା ମୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ସମସ୍ୟା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅତ୍ଯଧିକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ?
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)