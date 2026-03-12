ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଲାଣି କିଡନୀ ରୋଗ; ଡାଇବେଟିସ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୋନିକ କିଡନୀ ରୋଗୀ କାହିଁକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ତାହାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁନି ।
Published : March 12, 2026 at 7:14 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ କିଡନୀ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମାତ୍ରାରେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୋନିକ କିଡନୀ ରୋଗୀ କାହିଁକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାହାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁନି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ବିଶ୍ୱ କିଡନୀ ଦିବସ । ଏହି ଦିବସରେ ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଂଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଏହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ । କିଡନୀ ରୋଗ ହେବାରେ କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବୟସରେ ହୋଇପାରିବ କିଡନୀ ରୋଗ । କିଡନୀ ରୋଗ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ କିଡନୀ ରୋଗ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଡନୀ ରୋଗ ହେଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ବାୟୋଟିକ ଅଧିକ ସେବନ କଲେ କିଡନୀ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ରୋଗ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଯେପରିକି ବେଳେ ବେଳେ ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ଓଜନ କମିବା, ରାତିରେ ନିଦ ନହେବା ଭଳି କିଡନୀ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏଭଳି କିଛି ନଜର ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ ଅପ୍ କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ରୋଗୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଡନୀ ରୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡର ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସାଇ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ।
ଏନେଇ ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ- NCDର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସାଧାରଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୋନିକ କିଡନୀ ରୋଗୀ 4ରୁ 7 ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ବଢୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 20 ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ଡାୟାଲିସିସ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ 70 ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଅଛି, 630 ବେଡ୍ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ତିନିରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଏହି ବେଡ୍ ରେ ଡାୟାଲିସିସ ହେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକରେ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଡାୟାଲିସିସ ୟୁନିଟ ଖୋଲାଯିବ । ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଡନୀ ରୋଗୀ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଡାଇବେଟିସ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଡନୀ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥି ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ରୋଗ ହେବା ପଛର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଡନୀ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ," ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ବାଇଟ- ଡାକ୍ତର ସାଇ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, କିଡନୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ