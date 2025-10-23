ETV Bharat / health

କାର ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଚିକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖୁଛନ୍ତି କି ? ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା

କାର ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ହୋଇପାରେ କ୍ଷତିକାରକ । କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ

woman is drinking water from a plastic bottle
woman is drinking water from a plastic bottle (GETTY images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜ ଗାଡି ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଥାନ୍ତି । କାରରେ ଯିବା ବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିଥାଉ । ତାକୁ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ବୋତଲକୁ ଗାଡି ଭିତରେ ହିଁ ରଖି ଦେଇଥାଉ । ବେଳେ ବେଳେ ସେହି ଅଧା ପିଇଥିବା ବୋତଲରୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାଉ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ।

କାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ବିପଦଜ୍ଜନକ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ କିଣି ପିଇବା ପରେ ସେହି ଅଧା ପିଇଥିବା ପାଣି ବୋତଲରୁ କାର୍ ଭିତରେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ୍।କିମ୍ବା ସେହି ଅଧା ପାଣି ବୋତଲରୁ ଘରକୁ ଆଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋତଲରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ।ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ ।

ଜାପାନ ଓ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକଗୁଡିଏ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ରଖିଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ବୋତଲ ଫୋପାଡି ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

plastic water bottle in car
plastic water bottle in car (GETTY images)

କାରରେ ଏଭଳି ରଖନ୍ତୁନି ପାଣି ବୋତଲ:

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡିକ ହାଇ ରିସ୍କରେ ଥାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି । ଆଲକୋହଲ ନଥିବା କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ପ୍ୟାକେଜ ପାଣି, ଓ ମିନେରାଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ- ରିସ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏକ୍ସପାୟାର ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାନ୍ତି ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ସିଲ ଖୋଲି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହାତ, ମୁହଁ ଓ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦୂଷିତ କରିଦିଅନ୍ତି । ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଥକ୍କାପଣ ଓ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

man is drinking water from a plastic bottle
man is drinking water from a plastic bottle (GETTY images)

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ପିଇଥାଉ, ତାହା ପଲିଏଥିଲିନ ତରେଫଥାଲେଟ(PET)ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ କିମ୍ବା ଖରାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିପିଏ, ଆଣ୍ଟିମନି ଓ ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାରରେ ଯାଇଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଏସି ଚାଲୁ ରହିଥାଏ । ପାଣି ବି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ।କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସି ବନ୍ଦ ରହେ ସେତେବେଳେ କାର ଭିତର ଗରମ ହୋଇଯାଏ । ପାଣି ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କାର ଛିଡା ହୋଇଥାଏ ତାପମାତ୍ରା 70 ଡିଗ୍ରୀକୁ ବି ଛୁଇଁପାରେ । ଏତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ରଖା ଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ ।

ନେସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ ମେଡିସିନ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପିଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଣି ବୋତଲଗୁଡିକ 25 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିମନିକୁ ନିର୍ଗତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିମନି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ:

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବୋତଲ କିଣିବା ସମୟରେ ସିଲ ଓ ଅବଧିର ଶେଷ ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

