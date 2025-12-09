ଅତ୍ୟାଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ: ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ

ETV Bharat / health

କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର । ଯାହା ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।

ଜୟପୁର: କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା । ଅତ୍ୟାଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏପରି ଏକ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନ ସିଂହ ହସ୍ପିଟାଲ୍ । ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାହ୍ୟ ରୋଗୀ ବିଭାଗ (OPD)କୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ପିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଖି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ।

ଏପରି କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ:

ଡାକ୍ତର ପଙ୍କଜ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍-୧୯ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କରାଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ । ଅତ୍ୟାଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦିନକୁ 3-6 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ସହିତ ଆଖି OPD କୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍-୧୯ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ନିଶାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ଆଖି, ମାୟୋପିଆ (ଅଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି), ଆଖି ଜ୍ୱଳନ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଚାପ ଭଳି କିଛି ସାଧାରଣ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଥିରେ 6-15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଶା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜାଣତରେ ସ୍କ୍ରିନକୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ । ଫଳରେ ସ୍କ୍ରିନରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଷମା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ମାୟୋପିଆ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

