ଆପଣଙ୍କ ମଶାଧୂପ ନିରାପଦ ତ ? କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ କଏଲ୍ !
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ମଶା କଏଲରେ କୀଟନାଶକ ପାଇରେଥ୍ରିନ୍ ବା ପ୍ରାଲେଥ୍ରିନ୍ ସହିତ କାଠ କୋଇଲା ବା କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ।
Published : September 17, 2026 at 12:50 PM IST
ମିରଟ: ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ମଶା ଧୂପକାଠି କି କଏଲ ଜାଳୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ! ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ମଶା ଘଉଡ଼ାଇବା ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ମଶା କଏଲରେ କୀଟନାଶକ ପାଇରେଥ୍ରିନ୍ ବା ପ୍ରାଲେଥ୍ରିନ୍ ସହିତ କାଠ କୋଇଲା କିମ୍ବା କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କଏଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଏବଂ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ ଭଳି ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ।
ମିରଟର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବୀରୋତ୍ତମ ତୋମାର କୁହନ୍ତି ଏନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୪ ରେ ବିଦେଶରେ ଏବଂ ୨୦୧୪ ରେ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସବୁ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କଏଲ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯାଏ ଏବଂ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ବଢିଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏହାର କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆଜମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଆଖି ପୋଡ଼ାଜଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ଉପରେ CIR ଅନୁମୋଦନ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ମଶା ଘଉଡ଼ାଉଥିବା ଧୂପକାଠିରେ ମେପରଫ୍ଲୁଥ୍ରିନ ଥାଏ । ଯାହାକି ଏକ ଅଣ-ପଞ୍ଜୀକୃତ କୀଟନାଶକ।
ଆମ ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ତା ପରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ, କିଡନୀ କର୍କଟ, ଲିଭର କର୍କଟ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଧୂପକାଠିରେ ବିପଜ୍ଜନକ କେମିକାଲ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ହୋମ ଇନସେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୋସିଏସନ (HICA) ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଏଭଳି ଧୂପକାଠିର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ମିରଟର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ କୁମାର କୁହନ୍ତି ଅଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୀଟନାଶକ ଥିବା ମଶା ଧୂପକାଠି ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କୌଣସି ଧୂପକାଠି ଯେପରି ବିକ୍ରି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଲାଯାଉଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ମଶା ଧୂପକାଠି ଫୁସଫୁସରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଏହି କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଓ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର୍: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶରୀର ଏପରି ଦିଏ ହୃଦ୍ଘାତର ପୂର୍ବାଭାଷ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ