ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିରାପଦ ? ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ PAH ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ଜାଣନ୍ତୁ...
ବିସଲେରି ପାଣି ନମୁନାରେ ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ ପଲିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ (PAHs) ର ଉପସ୍ଥିତି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବିପଦ ।
Published : November 25, 2026 at 7:36 PM IST
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାଣି ବୋତଲ କିଣିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ । ଭାରତରେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କିଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ନିରାପଦ । ତଥାପି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିସଲେରି ଘଟଣା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ବିସଲେରିର ପାଣି ନମୁନାରେ ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ ପଲିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆରୋମାଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ (PAHs) ଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) କହିଛି ଯେ, ବିସଲେରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାନୀୟ ଜଳରେ ନିରାପଦ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ତଥାପି,ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିରାପଦ ?
ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ ପଲିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ (PAHs) କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଭଦୋଦରାର ଭାଇଲିରେ ଥିବା ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ହସ୍ପିଟାଲର ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ମେହୁଲ ଗୋହିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସଲେରି ପାଣି ନମୁନାରେ ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ ପଲିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ (PAHs) ର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଶୁଣି ପାଣିରେ ମିଶାଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ, ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୁଏ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ରୋମେଟ ହେଉଛି ଓଜୋନ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ, ଯାହା ପାଣିରୁ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଭାଇରସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଭୂତଳ ଜଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରୋମିଡ୍ ଲୁଣ ସହିତ ଓଜୋନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ବ୍ରୋମେଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ସ୍ଥିର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ । ଥରେ ଗଠନ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ, ବ୍ୟବହୃତ ଓଜୋନର ପରିମାଣକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ସ ଜଳର ଗଠନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"PAHs ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଇନ୍ଧନ ଦହନ, କ୍ଷତିକାରକ ନିର୍ଗମନ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଭାରତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ପାନୀୟ ଜଳ PAHs ମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପାନୀୟ ଜଳରେ (ଟ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ଭୂତଳ ଜଳ) PAHs ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା ବହୁତ କମ୍। PAHs ର କିଛି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିରାପଦ ?
ଡାକ୍ତର ମେହୁଲ ଗୋହିଲ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ, ଏହାକୁ କିପରି ବିଶୋଧିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚେ, ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବୋତଲରେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାଣି ପିଇବାରେ ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କ’ଣ କହୁଛି ?
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ର ଏକ ଅଂଶ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କ୍ୟାନସର (IARC) କହିଛି ଯେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ବ୍ରୋମେଟ୍ ଏକ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମଣିଷଠାରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରାଣୀ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ,ଏହା DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ କୋଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ବୃକକ୍ ଏବଂ ଥାଇରଏଡ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। କିଛି PAH ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ । ଯକୃତ ସେମାନଙ୍କୁ DNA ସହିତ ଜଡିତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହା କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଡାକ୍ତର ମେହୁଲ ଗୋହିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦରେ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ । ପାଣିର ଏକ ବୋତଲ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାଜା ସ୍ୱାଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ରୋମେଟ କିମ୍ବା PAH ସ୍ତର ଲିଟର ପ୍ରତି 10 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆଇନଗତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ପରିମାଣ ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଉଡ଼ାଣ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କିଡନି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂଷିତ ପାଣି ସେମାନଙ୍କ କିଡନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଏ। ଖରାପ ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ତେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ?
- ବୋତଲର ସିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ।
- FSSAI ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବୋତଲ କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଉତ୍ତାପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିପାରେ।
- ଗାଡ଼ିରେ ବୋତଲ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।
- ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ କେବଳ ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଏହା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ।
- ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଠି, ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା।
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)