କାର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପିଉଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ...
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତି ହାନିକାରକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ କାର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ ଖବର ।
Published : November 29, 2026 at 12:04 PM IST
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ରଖିଥାନ୍ତି । କାରଣ ରାସ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ବି ପିଇବା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କାରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଲେ ତାହା ଗରମ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର କେ. ଶେଷି କିରଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗରମ ଦିନରେ କାର ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବେ କେବେ କେବେ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଗରମର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ?
ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ଗରମ କାରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି । ସେହି ବୋତଲର ପାଣି ଖରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣିକା ପାଣିରେ ମିଶିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କାର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେବ, ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ସେତିକି ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହି ପାଣି ନପିଇବା ଭଲ । କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେବେ କେବେ ପିଇପାରିବେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନସର ...
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ବାହାରୁଥିବା କେମିକାଲ କେତେ ବିପଦଜ୍ଜନକ ?
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ବାହାରୁଥିବା କେମିକାଲ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ।
- ଫଥାଲେଟ୍ସ ଏବଂ ବିସଫେନୋଲସ୍ (Phthalates and Bisphenols) ଏହା ଶରୀରରେ ହରମୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । BPA- ଫ୍ରି ବୋତଲରେ କେବେ କେବେ ଏପରି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
- ଏଣ୍ଟିମନି: ଏହା ଏକ ଧାତୁ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ବୋତଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଝାଡା ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
- ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ: ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ହୋଇଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶରୀର ଉପରେ ପକାଉଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ଶରୀର ଜଳାପୋଡା ହେବା, ଫୁଲିବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ
ଏପରି ଭୁଲ୍ ଧାରଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗରମ ହେବା ଫଳରେ ପାଣିରେ ଡାଓସ୍କିନସ୍ ନାମକ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ମିଶିଯାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣିରେ ମିଶିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ହରମୋନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ?
ଡାକ୍ତର ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡେ...
- ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା
- ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
- ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା
- ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସମସ୍ୟା
କେଉଁମାନେ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବେ ?
- ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
- ଶିଶୁ
- ଯେଉଁମାନେ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ
- ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିରାପଦ ? ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ PAH ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ଜାଣନ୍ତୁ...
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଉପାୟ:
- ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଗରମ ରହିଛି ଯଦି ତାହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା କାଚ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।