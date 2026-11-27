ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ...
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୱରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ।
Published : November 27, 2026 at 3:52 PM IST
ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଔଷଧ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ବଳକା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଜୟପୁର ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲର ଔଷଧ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ନାୟାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କାମ କରେ ନାହିଁ । ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ଶରୀରରେ ଔଷଧ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ ବିକାଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ । ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (AMR) କୁହାଯାଏ ।
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, କବକ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ସମୟ ସହିତ ଔଷଧ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବରୁ ସହଜରେ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିରାପଦ ? ବ୍ରୋମେଟ ଏବଂ PAH ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ଜାଣନ୍ତୁ...
WHO କଣ କହୁଛି ?
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, 2023 ମସିହାରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଛଅଟି ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଔଷଧର ମାତ୍ରା, ସମୟ ଏବଂ ଅବଧି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କେବେବି ଔଷଧ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ କୋର୍ସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କାହାର ବଳକା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୱରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଔଷଧକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୮୦୫୦ ଜଣ HIV ରୋଗୀ ରେକର୍ଡ; ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ ୮୭୬ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ
ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର:
ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ହର୍ବାଲ୍ ଚା, ସୁପ୍, କିମ୍ବା ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଗରମ ପାଣି ।
ବାଷ୍ପ ନିଶ୍ୱାସ: ଏହା ନାକ ପରିସ୍ରାବକୁ ସଫା କରେ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜ୍ୱଳନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ।
ବିଶ୍ରାମ: ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବା: ଏହା ଗଳାର କଷ୍ଟ କମ କରେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଘରୋଇ ଉପଚାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସହାୟକ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ । ଯଦି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା
ଅଧିକାଂଶ ଥଣ୍ଡା 7-10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଫ୍ଲୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ରୋଗର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଅବଧିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ରହୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ।
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)