30 ବର୍ଷରେ 30% ବୃଦ୍ଧି, ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢୁଛନ୍ତି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ? ଡାକ୍ତର ଭି.ମୋହନଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର
କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଅଧିକ ଡାଇବେଟିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ମାଡ୍ରାସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଭି.ମୋହନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : April 20, 2026 at 3:05 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମିଳିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି ଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରିବା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲେ । କାରଣ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ମଧୁମେହ ରୋଗର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ ? କାହିଁକି 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଏହାକୁ ନେଇ ମାଡ୍ରାସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଭି.ମୋହନଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
ଦିନେ 2 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ପ୍ରତିଶତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ:
ଡାକ୍ତର ଭି.ମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 1972 ମସିହା, ମୁଁ 18 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ । ବାପାଙ୍କ ସହ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରୁଥାଏ । ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଥିଲା । ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ 100 ଲୋକଙ୍କ ମାତ୍ର 2 ପ୍ରତିଶତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଥିଲେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏହି ପ୍ରତିଶତ ଆହୁରି କମ୍ ରହିଥିଲା । ପ୍ରତି 100 ଲୋକରେ ଜଣେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ।
ଚେନ୍ନାଇ ପରି ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବର ବୟସ୍କର ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡିତ । 50ରୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି (50 ପ୍ରତିଶତ) ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ । ସେହିପରି 25 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯାହାକୁ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କୌଣସି ବୟସ ହେଉ 75 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମୋଟାପଣକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ?
ସାଧାରଣତଃ ମୋଟାପଣ ମାପିବା ପାଇଁ BMI (Body Mass Index) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନକୁ ନେଇ ହିସାବ କରାଯାଏ । ଭାରତୀୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ BMI ଏତେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପେଟର ଆଖପାଖରେ ମେଦ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣ୍ଟା ଏହା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ 90 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିବା ମେଦ ବହୁଳତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।
ପେଟ ଭିତରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଏହି ମେଦକୁ ‘ଏକ୍ସଟ୍ରୋପିକ୍ ଫ୍ୟାଟ୍’ କୁହାଯାଏ । ଯକୃତ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ମେଦ ଜମା ହେଲେ ହୃଦଘାତ ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହାସହ ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥାଏ ।
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ?
ଡାକ୍ତର ଭି.ମୋହନ କୁହନ୍ତି, ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବଢିବାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ।
ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ: ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ । ବାପା ମା’ ଯଦି ମଧୁମେହ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
ଖରାପ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ: ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ବିଶେଷକରି ପଲିସ୍ ଧଳା ଚାଉଳ ଖାଇବା କାରଣରୁ ପେଟରେ ମେଦ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ । ଶାରିରୀକ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ।
ବସି ରହିବା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ:
ଧୂମ୍ରପାନ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ବସି ରହିବା ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ । ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମୋହନ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ...
ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅବା 45 ମିନିଟ୍ରେ ଛିଡା ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି । ଛିଡା ହୋଇ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଫୋନରେ କଥା ହୁ୍ଅନ୍ତୁ । ଅଫିସ୍ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫୋନ ବଦଳରେ ପାଖକୁ ଚାଲିକି ଯାଇ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ 7000 ରୁ 10000 ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ ।
ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ:
ତାମିଲନାଡୁରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏବେ ସଉକ ପାଇଁ ଦୁଇ ଚକିଆ, ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କିଣୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କମି ଯାଇଛି । ଲୋକେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଗାଡି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ରେସ୍ତୋରାଁରେ କ୍ବିଚିତ୍ ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଜଙ୍କଫୁଡ୍ରେ କ୍ୟାଲୋରି, ଚିନି, ଲୁଣ ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମୋଟାପଣ ଓ ମଧୁମେହ ହେବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ପଲିସ୍ ଚାଉଳ ବିପଦ:
ପୂର୍ବର ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍ ରହିଛି । 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ ତାହା ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ଯାଉଥିଲା । ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ଫାଇଭର ରହୁଥିଲା । ଏପରିକି 1975 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 29 ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 200,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସ୍ ରହୁଛି । ଚାଉଳକୁ ପଲିସ୍ କଲେ ସେଥିରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ସେଥିରେ କେବଳ କାର୍ବୋହାଇଡେଟ୍ ରହିଯାଏ । ଯାହାକି ମଧୁମେହ ରୋଗ ବଢିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଟେ ।
ପିଜା କଣ ?
ଡାକ୍ତର ମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି । 1979ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପିଜା ନଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ବାହାରକୁ ନେଇ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କଣ ପିଜା ଖାଇବେ ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ପଚାରିଥିଲି ପିଜା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ? ଏ କାହାଣୀ ଯଦି କୌଣସି କହିବି ଜନସାଧାରଣ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେପରି ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା । ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଲୋକେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।
ଆପଣାନ୍ତୁ ABC ଫର୍ମୁଲା:
ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଲେ ଆଖି, କିଡନୀ, ହାର୍ଟକୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ । ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବିସି ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ ।
A (A1C): ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଥରେ କରାନ୍ତୁ
B (ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର): ବ୍ଲଡପ୍ରେସର (ରକ୍ତଚାପ) ସ୍ତର 130/80 ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
C (Cholesterol): ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଶରୀରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ ବି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ଜଣାପଡିଯାଏ । ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ବାରା ଭଲ କରାଯାଇପାରେ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ସଚେତନତା:
ଡାକ୍ତର ମୋହନଙ୍କ କହିବା କଥା, ମଧୁମେହ ମୁକ୍ତ ଦେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋଟିନ, କାର୍ବୋହାଇଡେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ । ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିସହ ଏହି ଉପାୟ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମାର୍କ ବା ଗ୍ରେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୋହନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି, ସରକାର ରାସନରେ ବାଜରା ଓ ଡାଲି ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ୍ । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏସନ ଓ ଜଳଖିଆ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏହା ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ ।ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ବାରା ଦେଶ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।