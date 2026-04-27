Exclusive: ଭାରତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ? ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କଣ ? ଏପରି କହିଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡୀ ।

Interview with Dr Sanjay Reddy
ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ କିପରି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି ? ଜାଣନ୍ତୁ... (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 8:39 PM IST

Updated : April 27, 2026 at 8:44 PM IST

7 Min Read
ବେଙ୍ଗାଲୁର: ବିଶ୍ବରେ ଏବେ 'ମଧୁମେହ' ବା 'ଡାଇବେଟିସ୍' ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ ଫେଡେରେସନ, 2025ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 583 ନିୟୁତ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭାରତରେ 101 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 11.7%। 'ମଧୁମେହ' କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ମଧୁମେହ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡୀ

ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁଭା ଜୈନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଟାଇପ୍ 2 'ମଧୁମେହ' ପରିଚାଳନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଭଳି ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷାରେ AI' ର ଭୂମିକା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 120 ନିୟୁତ ଲୋକ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିକରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହି ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । 2050 ସୁଦ୍ଧା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧୁମେହ ମାମଲା ପ୍ରାୟ 45% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।"

ପ୍ରଶ୍ନ ୧. ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ମଧୁମେହ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ ?

ଉତ୍ତର: ମଧୁମେହ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷଣହୀନ ରହିଥାଏ। ଯାହା ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାଏ। ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ବସି ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ, ସହରୀକରଣ, ଉଚ୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ଥୂଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତରେ, ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍-ଆଧାରିତ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ, ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ । ମଧୁମେହ ଶରୀରରେ ହାର୍ଟ, କିଡନୀ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ମଧୁମେହ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଏହା ବଂଶଗତ, ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨. ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଧାରାକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖିଛନ୍ତି ? ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ?

ଉତ୍ତର: ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଧାରା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧୁମେହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ, ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ ୧ ମଧୁମେହ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତଥାପି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦-୪୦ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ।

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ଥୂଳତା, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ, ଯାହା ଏହି "ସ୍କ୍ରିନ୍-ଏଜ୍" ପିଢ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅର୍ଥ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରୋଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜଟିଳତାର ଅଧିକ ବିପଦ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 3. ମଧୁମେହ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ସତର୍କତା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ମଧୁମେହ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷଣହୀନ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା, ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଥକ୍କାପଣ, ଅଧିକ ଝାଳ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ । ତଥାପି, ଏପରି ଲକ୍ଷଣ 10% ରୁ କମ୍ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ।

ବୟସ ସହିତ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣଙ୍କ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ (ବିଶେଷକରି 30 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା ବଂଶଗତ, ସ୍ଥୂଳତା, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ, PCOD, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ଲେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧୁମେହକୁ ରକ୍ତ ଚାପ କିମ୍ବା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାରାମିଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ମଧୁମେହ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ କଣ ? (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ ୪. ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ଦାୟୀ । ଏହାର ଆରମ୍ଭକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ?

ଉତ୍ତର: ମଧୁମେହ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ (ସପ୍ତାହରେ ୧୫୦-୧୭୦ ମିନିଟ୍)। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଏବଂ ଫାଇବର ବଜାୟ ରଖି ଅଧିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ୬-୭ ଘଣ୍ଟା ଭଲରେ ଶୁଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 5. ମଧୁମେହ ରୋଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ?

ଉତ୍ତର: ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଶରୀରରୁ ଝାଳ, ହୃର୍ଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ସେହିପରି ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 6. ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁମେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ?

ଉତ୍ତର: ମଧୁମେହକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ । ୟୁକେରେ ହୋଇଥିବା DiRECT ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଭଳି ମୋଟାପଣ ହ୍ରାସରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ, ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଔଷଧ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍-କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଦ୍ୟ (ପ୍ରାୟ 800 kcal/ଦିନ) ଏବଂ GLP-1 ଆନାଲଗ୍ (ଯଥା:- ସେମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍) ଭଳି ନୂତନ ଔଷଧ ଓଜନ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ହାର୍ଟ, କିଡନୀ ଏବଂ ବୃକକ୍ ପାଇଁ ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଏପରି କଠୋର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ । ମଧୁମେହ ଏକ ରୋଗ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରେ।

ପ୍ରଶ୍ନ 7. ବିଶେଷକରି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଟାଇପ୍ 1 ମଧୁମେହ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଚାଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?

ଉତ୍ତର: ଟାଇପ୍ 1 ମଧୁମେହ ମୁଖ୍ୟତଃ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏହା ଅଗ୍ନାଶୟର ବିଟା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା, କିମ୍ବା ମଧୁମେହ କୀଟୋଏସିଡୋସିସ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଇନସୁଲିନ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କେବଳ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 8. ମଧୁମେହରେ ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଦ ଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଉତ୍ତର: ଯଦି ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଅଛି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଏହା ହେବାର ବିପଦ 80-90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆରମ୍ଭକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 9. ନିରନ୍ତର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମନିଟରିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପି ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି?

ଉତ୍ତର: SGLT2 ଇନହିବିଟର ଏବଂ GLP-1 ଆନାଲଗ୍ ଭଳି ନୂତନ ଔଷଧ କେବଳ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଯକୃତ ଏବଂ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଆଜି, କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବରଂ HbA1c 7 ତଳେ ରଖିବା, ଏକ ସୁସ୍ଥ BMI ବଜାୟ ରଖିବା, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଖି ଏବଂ ପାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁମେହ ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି । ନିରନ୍ତର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମନିଟରିଂ (CGM), ଇନସୁଲିନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍-ଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯଦିଓ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପି ଏବେ ବି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ, ତଥାପି ଚାଲୁଥିବା ଗବେଷଣା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦. ରୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ କିପରି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ?

ଉତ୍ତର: ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାସ୍ତର ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଅଧିକ ଝାଳ ନିର୍ଗତ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇପାରେ । ଇନସୁଲିନ୍ ଏବଂ ସଲଫୋନିଲୁରିଆ ଭଳି କିଛି ଔଷଧ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ବିପଦ । ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୧. କୌଣସି ଏପରି ଗବେଷଣା ସଫଳ ହୋଇଛି କି ? ଯାହା ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିପାରିବ । ମଧୁମେହକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?

ଉତ୍ତର: ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାଜନକ । ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, GLP-1 ଆନାଲଗ୍ ଏବଂ SGLT2 ଇନହିବିଟର ଭଳି ନୂତନ ଔଷଧ କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିନାହିଁ, ବରଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଇଛି, ଏବଂ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ମଧୁମେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧି ଆହୁରି ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଅନେକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସବାକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଭାରତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରାହାରି ବୟସ ମଧୁମେହ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗର ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକତା ନିବାରଣ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରି ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମଧୁମେହ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସ୍କୁଲ-ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରୟାସ ପିଲାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ । ମଧୁମେହ ଏବଂ ଏହାର ଜଟିଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୨. ମଧୁମେହକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋକିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ’ଣ ?

ଉତ୍ତର: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ: ସଠିକ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ । 30 ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ନିରନ୍ତର ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟମ କରନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧୁମେହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ।

