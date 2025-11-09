ଦାମୀ Exotic ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଦଳରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରା ଏହି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ
ପିଜୁଳିରେ ବ୍ଲୁବେରି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ C ଥାଏ । ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
Published : November 9, 2025 at 5:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସୁପରଫୁଡ଼ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଫଳ ଆଦିକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲୁ ବେରି, ଆଭୋକାଡ଼ୋ, ସାଲମନ ମାଛ ଓ କିନୁଆ ଆଦି ସାମିଲ ।
ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ଅନେକ ମାତ୍ର ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏହି ଖବରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦାମୀ ସୁପରଫୁଡ଼ର ଦେଶୀ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ । ଏହି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁନ୍ତି, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦାମୀ ଫଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଦାମ ମଧ୍ୟ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ।
ଆଭୋକାଡ଼ୋ ବଦଳରେ କଦଳୀ:
ସୁପରଫୁଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଭୋକାଡ଼ୋରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କଦଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଆଭୋକାଡ଼ୋରେ ସହାୟକ ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ K, E, C ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ରହିଥାଏ । କଦଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ ମାତ୍ର କିଛି କମ୍ ପରିମାଣରେ । ହେଲେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ C, B6 ଏବଂ ଆଭୋକାଡ଼ୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ପୋଟାସିୟମ ରହିଥାଏ ।
କଦଳୀ ଆମର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସେରୋଟୋନିନ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମୁଡ଼କୁ ପୁଣି ସଠିକ କରିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ଯକ ଫାଇବର ଓ ପୋଟାସିୟମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ
ବ୍ଲୁ ବେରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଜୁଳି:
ପିଜୁଳି ବ୍ଲୁ ବେରୀର ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ବ୍ଲୁ ବେରୀର ବଜାରରେ ଦାମ ଖୁବ ଅଧିକ । ଏହା ଏକ ସୁପର ଫୁଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଥାଏ । ହେଲେ ପିଜୁଳିରେ ବ୍ଲୁ ବେରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ C ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀର ତଥା ତ୍ବଚାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ବଚାର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ପିଜୁଳି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ସାଲମନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରୁଆ ଓ ଛୋଟ ତୈଳାକ୍ତ ମାଛ:
ସାଲମନ ମାଛରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ମରୁଆ ଓ ଛୋଟ ତୈଳାକ୍ତ ମାଛମାନଙ୍କରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ ସହିତ ଭିଟାମିନ D ଓ ପ୍ରୋଟିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ତୈଳାକ୍ତ ମାଛରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ଆମର ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ମାଂସପେଶୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ହାଡ଼ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ଭିଟାମିନ D ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
କିନୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଣ୍ଡିଆ:
ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିନୁଆର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଟିନର ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼ ରହିଛି । ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆମ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କିନୁଆ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ମାଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଫାଇବର ଓ ଆଇରନ ଅଧକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଅଂଶ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବଦଳରେ ସବ୍ଜା ସିଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ:
ଚିଆ ସିଡ୍ସରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ଯାଟି ଏସିଡ଼ ଓ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ହେଲେ ସବ୍ଜା ସିଡ୍ସରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ଫାଇବର, ଲୌହ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ଭଣ୍ଡାର । ଏହାର ଥଣ୍ଡାପଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ଯ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଆଲମଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଦାମ:
ଆଲମଣ୍ଡରେ ଭିଟାମିନ E, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ସହାୟକ ସ୍ନେହସାର ଆଦି ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ବାଦାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ, ସହାୟକ ସ୍ନେହସାର, ଫୋଲେଟ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ମିଳିଥାଏ । ବାଦାମ ଆଲମଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଓ ବହୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ କରିବା ସହିତ ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ ।
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବଦଳରେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା:
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଭିଟାମିନ C ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭଳି ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ C ମଧ୍ୟ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । 100 ଗ୍ରାମ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର 60 ପ୍ରତିଶତ ଭିଟାମିନ C ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ । ତ୍ବଚାରେ କୋଲାଜେନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏନଜାଇମ୍ 'ପାପିନ୍' ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରୋଟିନର ସଂଶ୍ଲେଷଣରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହୁଏ ।
ସୁନ୍ଦର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁପର ଫୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ । ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ମରୁଆ ମାଛ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଦାମ ଆଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁପରଫୁଡ଼ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ, ପ୍ରୋଟିନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଦାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପକାର କରିଥାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ