ETV Bharat / health

India's Tobacco Crisis: ନିଶା, ରୋଗ, ଜୀବିକା ଓ ସରକାରୀ ନିୟମରେ ଥିବା ଗଳାବାଟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର

ସିଗାରେଟ୍‌ଠାରୁ ଗୁଟ୍‌ଖା, ବିଡ଼ିଠାରୁ ହୁକ୍କା, ହସ୍ପିଟାଲଠାରୁ ପରିବାର ସମେତ ଗାଁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାଖୁର ପ୍ରଭାବ। ନିଶା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବିକା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିୟମର ଫାଙ୍କକୁ ନେଇ ETV Bharatର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିରିଜ୍

INDIA TOBACCO CRISIS
Representational Image (AFP/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଗାରେଟ୍‌ ଓ ବିଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଟ୍‌ଖା, ଖଇନି, ଜର୍ଦ୍ଦା, ପାନ ମସଲା ଓ ହୁକ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଭାରତରେ ଅନେକ ରୂପରେ ତମାଖୁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କ୍ୟାନ୍‌ସର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୀମିତ ନାହିଁ; ପରିବାର, ଗାଁ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଏପରିକି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

India's Tobacco Crisis/ଭାରତର ତମାଖୁ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ETV Bharat ଟିମ୍‌ ଏକାଧିକ ଦିଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି। ନିଶା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଜୀବିକା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିୟମରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ କିପରି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେନେଇ ସିରିଜ୍‌ରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।

INDIA TOBACCO CRISIS
India's Tobacco Crisis: A Story Of Addiction, Illness, Livelihoods And Loopholes (ETV Bharat)

ଭାରତର ତମାଖୁ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍‌, ଅଜୟ ଦେବଗନ୍‌, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ସରୋଗେଟ୍‌ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିବାଦ ପୁଣିଥରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍‌ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏଲାଚି ଓ ମାଉଥ୍‌ ଫ୍ରେସନର ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ନାଁରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।

ସିଗାରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍‌ ଆକ୍ଟ (COTPA)ର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ ସହ ପରୋକ୍ଷ ବା ସରୋଗେଟ୍‌ ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରାୟୋଜକତା ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ। ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍‌ ଟବାକୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି।

ତଥାପି ଅଳେଇଚ, ମାଉଥ୍‌ ଫ୍ରେସନର, ସୋଡା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ତମାଖୁ, ପାନ ମସଲା କିମ୍ବା ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି ରହିଛି। ରଙ୍ଗ, ଲୋଗୋ, ନାମ, ଜିଙ୍ଗଲ୍‌ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ନୁହେଁ; ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହି ବହୁକୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଉପଭୋକ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତମାଖୁ ନିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

ଜମ୍ମୁର ଷ୍ଟେଟ୍‌ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ରେ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଡିଆନି ଗାଁର ୭୪ ବର୍ଷୀୟ ଅବଦୁଲ କୟୁମ୍‌ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ କ୍ୟାନ୍‌ସରର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚେନ୍‌ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ତମାଖୁ ସେବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ କମାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଜା ପାଇଁ ହୁକ୍କା ଟାଣିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ସିଗାରେଟ୍‌ ଓ ବିଡ଼ି ସେବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚେନ୍‌ ସ୍ମୋକିଂରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ପାଦ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ରୁମ୍‌ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି।

  • ତମାଖୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଥ ଦରିୟାପୁର ଗାଁରେ ବିଡ଼ି ତିଆରି ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା। ମହିଳାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ତମାଖୁ ଓ ସୂତା ଧରି କାମ କରନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ଆୟ ଘରଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ଛାଡ଼ିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର।

ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ ପରିବାର ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ କ୍ୟାନ୍‌ସରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ କ୍ୟାନ୍‌ସରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେତେ ରହିଛି କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ତିଆରି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତମାଖୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଏହି ମୃତ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ କି ନୁହେଁ, ସେନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇନାହିଁ।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତମାଖୁ ସଙ୍କଟର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ଭିନ୍ନ। ଗୌହାଟୀର ବି. ବରୁଆ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ରେ ସିରିଜ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୯,୮୧୦ ଜଣ କ୍ୟାନ୍‌ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୧୦,୭୩୯ଟି କ୍ୟାନ୍‌ସର ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୪୮ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ତମାଖୁ ସେବନକୁ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୧,୧୯୬ଟି ଥିଲା ତମାଖୁ ସେବନଜନିତ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସର ମାମଲା।

ତମାଖୁଜନିତ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଓଠ, ଜିଭ, ମୁଖ, ଗଳା, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ପେଟ, ଯକୃତ, ପାରାନାଜାଲ୍‌ ସାଇନସ୍‌, ଲାରିଙ୍କ୍ସ, ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌, ଗର୍ଭାଶୟ ଗ୍ରୀବା, ବୃକ୍କ ଓ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ହରିୟାଣାରେ ETV Bharat ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ; ହୁକ୍କା ସେବନ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ହୁକ୍କାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାଇଚାରା ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହୁକ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଥିବା ଧାରଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁକ୍କା ସିଗାରେଟ୍‌ କିମ୍ବା ବିଡ଼ିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

INDIA TOBACCO CRISIS
India's Tobacco Crisis: A Story Of Addiction, Illness, Livelihoods And Loopholes (ETV Bharat)

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମାଖୁ ଓ ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦର ଉପଲବ୍ଧତା ବ୍ୟାପକ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତମାଖୁ, ପାନ ମସଲା, ଗୁଟ୍‌ଖା ଓ ଧୂମପାନକୁ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସରର ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ କାରକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ୍‌ସ ମେଡିକାଲ୍‌ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଓ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିବା ମାମଲା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ।

ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁଠାରେ ବୃଦ୍ଧିର ନୁହେଁ।

କେରଳମ୍‌ରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଡ଼ି ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ର ବା ବିଡ଼ି ଶେଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅବନତି ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତମାଖୁ ସେବନ ହ୍ରାସର ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୧-୧୨ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ ସେବନ ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତମାଖୁ ସେବନ ୨୭.୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୧.୯୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮.୯୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଡ଼ି ସେବନ ୧୧.୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୯ ପ୍ରତିଶତକୁ କମିଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଟ୍‌ଖା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ତମାଖୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବା ଅଲଗା ପାଉଚ୍‌କୁ ସାଧା ଗୁଟ୍‌ଖା ସହ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ‘ଜୁଗାଡ଼ ଗୁଟ୍‌ଖା’ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଥିତ ‘ଟ୍ୱିନ୍‌-ପାଉଚ୍‌’ ମଡେଲ୍‌ ଚବାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତମାଖୁ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ପାନ ମସଲା ଓ ଫ୍ଲେଭର୍‌ଡ୍‌ ତମାଖୁକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି।

ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ତମାଖୁର ଅବ୍ୟାହତ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାରରୁ ୭୦ ହଜାର ନୂଆ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍‌ସର ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। WHO ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୨୬.୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି।

ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ସିଗାରେଟ୍‌ ଓ ବିଡ଼ି ଭଳି ଧୂମପାନଜନିତ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ୭୪ ପ୍ରତିଶତ ଖଇନି, ଗୁଟ୍‌ଖା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସିଗାରେଟ୍‌, ବିଡ଼ି ଓ ହୁକ୍କା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧୂମପାନଜନିତ ତମାଖୁର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂପ।

ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତମାଖୁ ସେବନ କ୍ୟାନ୍‌ସର, ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ, ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୩.୫ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ତମାଖୁ ସେବନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଏ।

ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନ୍‌ସର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହରିୟାଣାର ହୁକ୍କାଠାରୁ ମାଲଦାର ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେରଳମ୍‌ର ନିରବ ବିଡ଼ି ଶେଡ୍‌ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁର ଟ୍ୱିନ୍‌-ପାଉଚ୍‌ ମଡେଲ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସିରିଜ୍‌ର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ତମାଖୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଓ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନସର୍: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

TOBACCO
TOBACCO CONSUMPTION IN INDIA
COTPA
ଭାରତର ତମାଖୁ ସଙ୍କଟ
INDIA TOBACCO CRISIS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.