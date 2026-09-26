ଲାଇଭ୍ କ୍ରସ୍-ବର୍ଡର ଟେଲିରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ; ଭାରତରେ ରହି ଚୀନରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଫଳ ସର୍ଜରୀ
ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡାକ୍ତର ବିବେକ ବିନ୍ଦଲ । ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି କରାଯାଇ ପାରିବ ସର୍ଜରୀ ।
Published : September 26, 2026 at 9:26 PM IST
ସିରମୌର: ଭାରତରେ ରହି ଚୀନରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ବିବେକ ବିନ୍ଦଲ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାହାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ବିବେକ ବିନ୍ଦଲ ଭାରତରେ ରହି ଚୀନରେ ଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ରସ୍-ବର୍ଡର ଟେଲିରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୈଶାଳୀ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ବିବେକ ବିନ୍ଦଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ବୈଶାଳୀର ମିନିମାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ BORNS ରୋବୋଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଟେଲିରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଜନ ଏବଂ ରୋଗୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇପାରେ । ସର୍ଜନ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ କନସୋଲ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ରୋବୋଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସର୍ଜରୀ କରିଥାଏ । ଅପରେସନ୍ ସ୍ଥଳର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ତଥ୍ୟ ସର୍ଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଠିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କମ୍ ଲାଟେନ୍ସି, ସୁରକ୍ଷିତ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ଜନଙ୍କ ହାତର ଗତିବିଧି ରୋବୋଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ଅପରେସନ୍ ସ୍ଥଳରେ ସେହି ଗତିବିଧିକୁ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସର୍ଜନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଠାଯାଇପାରିବ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା । ଏହା ସହିତ ଜଟିଳ ସର୍ଜରୀରେ ଦୂରରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରି-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟେଲିରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସମୟରେ ଆନିମଲ୍ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଗଲ୍ବ୍ଲାଡର୍ ଅପସାରଣ, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ଜରୀ, ହିଷ୍ଟେରେକ୍ଟୋମି ଏବଂ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ଜରୀ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା ।ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଭାରତରେ ରହି ଜଣେ ସର୍ଜନ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ଥିବା ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।
ଡାକ୍ତର ବିବେକ ବିନ୍ଦଲ ଜଣେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଜଟିଳ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଲ୍ଥକେୟାରର NCR ରିଜିଅନ୍-୩ର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଗୌରବ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲାଇଭ୍ କ୍ରସ୍-ବର୍ଡର ଟେଲିରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯିବା ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଲ୍ଥକେୟାର ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନେଟୱର୍କରେ ଟେଲିସର୍ଜରୀର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଗକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ।