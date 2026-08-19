ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବ୍ୟାୟାମ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ?
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବ୍ୟାୟାମ ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯାହା ପ୍ରସବ ପରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର କରିଥାଏ ।
Published : August 19, 2026 at 2:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନାରୀର ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ଗର୍ଭବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ମାଂସପେଶୀ ମୂତ୍ରାଶୟ, ଗର୍ଭାଶୟ, ଅନ୍ତନଳୀ ଆଦିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗର୍ଭଧାରଣ, ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ଓ ପ୍ରସବ ପରେ ସୁସ୍ଥତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବଢୁଥିବା ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ।
"ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ପ୍ରସବ ପରେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ କରି ନିଜର ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ପେଲଭିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ," ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତିକା ସେଟ୍ଟି, ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ; ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ମଦରହୁଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଖରାଡି
କେଗେଲ ବ୍ୟାୟାମ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ଯାୟାମର ଆବଶ୍ଯକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟାୟାମକୁ କେଗେଲ ବ୍ୟାୟାମ (Kegel exercises) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ମାଂସପେଶୀର ଦୃଢତା, ନମନୀୟତା ଓ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢିଥାଏ ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ:
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ବେଳେ ସଠିକ୍ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ । ମୁତ୍ରାଶୟ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡିଥାଏ । "ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଅଚାନକ ପରିସ୍ରା ହୋଇଯିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରସବ ବେଦନାକୁ ହ୍ରାସ କରିନଥାଏ, ହେଲେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏହି ମାଂସପେଶୀ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିୟମିତ ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବ୍ୟାୟାମ ମୂତ୍ରଶୟ ଉପରେ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପରିସ୍ରା ଲିକେଜ୍ ହ୍ରାସ, ପେଲଭିକ୍ ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୃଢ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରର ଅନ୍ତନଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ । ଏପରିକି ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଲଭିକ୍ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ," ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କରିବା ଉଚିତ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ, ସଠିକ ପରିମାଣର ଚାଲିବା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ସଠିକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।