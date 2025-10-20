ରୋଗ ଡାକୁଛି ଭାରତୀୟ ଭୋଜନ ! ICMRର ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତୀୟ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ICMRର ରିପୋର୍ଟ । ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ପ୍ରୋଟିନ କମ୍ ।
Published : October 20, 2025 at 6:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ । ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ICMR) ଭାରତୀୟ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ଏକ ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବୋଲି କହିଛି ଆଇସିଏମଆର ।
ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାରତୀୟ ଭୋଜନ:
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା କମ ରହିଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ, ଡାଇବେଟିସ୍(ମଧୁମେହ), ଦୁର୍ବଳ ମାଂସପେଶୀ ଭଳି ରୋଗ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରମାଗତ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ପୋଷଣ ସଂସ୍ଥା ଆଇସିଏମଆର ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଭୋଜନରେ 65%ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଓ କେବଳ 10 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ ।
🚨Indian diet contains 62% carbs, linked to rising diabetes, obesity rates: ICMR— Shreya Shah (@ShreyaShah22) October 2, 2025
▶️A major survey by the ICMR reveals most Indians consume high-carbohydrate, low-protein diets, increasing their risk for diabetes and obesity.
▶️The study, published in Nature Medicine, showed… pic.twitter.com/hUnmMBikCH
କଣ କହୁଛି ICMR ରିପୋର୍ଟ:
ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ( ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ, ମଧୁମେହ (ଡାଇବେଟିସ) ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ICMR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଦିନ 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କେବଳ 35ରୁ 40 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଡାଲି, ଦୁଗ୍ଧ, ସୋୟା ଭଳି ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଥାଏ ଓ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡେ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଏହି ଖାଦ୍ୟ କିଡନୀକୁ ଭିତରୁ ସଫା ରଖିବ, ଆଜି ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ...
ଅଦାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ଅଧିକାଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଭାତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କାର୍ବୋ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା କମ ରହିଛି । ଖାଦ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଇସିଏମଆର । ଯଦି ଶସ୍ୟ ସହ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ହେଲଦି ଫ୍ୟାଟକୁ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶ ଅଧିକ ରହିଛି । ଆଇସିଏମଆର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 25 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ, 50 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ବୋ ହାଇଡ୍ରେଟ ଓ 25 ପ୍ରତିଶତ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରଖିଥାଏ ।
ସାଇନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ କମ ଥିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ:
- ଦୁର୍ବଳ ଓ ଥକ୍କା ପଣ
- ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡିବା ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବା
- କେଶ ଝଡିବା, ଶୁଷ୍କ ଓ ରୁକ୍ଷ ଲାଗିବା ଏବଂ ନଖ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପ୍ରୋଟିନ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ
- ଦେହ ଫୁଲିବା
- ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗିବା
- ମାଂସପେଶୀ ଓ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବା
- ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା
- ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା
- ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର (ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ହେବା)
ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ:
ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ, ଚିକେନ, ଚର୍ବି,ମାଛ, ପନୀର, ଦୁଗ୍ଧ, ଡାଲି, ବିନ୍, ଚଣା,ସୋୟାବିନ ଆଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ୍।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଇଟିଭି ଭାରତ ଏହି ସୂଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦାବି କରୁ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ