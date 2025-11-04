ETV Bharat / health

ଭାଇରାଲ୍‌ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ...

ବଦଳୁଛି ପାଗ, ମାଡ଼ି ବସିବ ରୋଗ । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 11:26 AM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଦଳୁଛି ପାଗ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଶୀତ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ପ୍ରାୟତଃ, ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର କମିବା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:

ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ B12 , ଲୌହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଥାଏ । ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଦାମ, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ ।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ:

ଭାଇରାଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥକ୍କାପଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରା (୭-୯ ଘଣ୍ଟା) ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ। ଗଭୀର ନିଦ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ମରାମତି କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ:

ଜୀବାଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜ୍ୱର କମିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ପନିପରିବା ସୁପ୍ ଏବଂ ହର୍ବାଲ୍ ଚା' (ତୁଳସୀ, ଅଦା) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ :

ଜ୍ୱର କମିବା ମାତ୍ରେ କଠିନ କିମ୍ବା ଜୋରଦାର ବ୍ୟାୟାମ ଏଡାନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ, ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ଯୋଗ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇବା ?

୧. ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖନ୍ତୁ

ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଥମେ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଦିନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇରସ୍ ରହିପାରେ। ସାବୁନ୍ ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ନଥିଲେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

୨. ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ

ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

୩. ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୪. ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ

ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଦିନସାରା ୮ ରୁ ୧୦ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାସହ ତାଜା ଫଳ ରସ ଏବଂ ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।

୫. ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି । ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଅତି କମ୍‌ରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।

6.ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଯେପରିକି, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

