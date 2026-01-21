ETV Bharat / health

ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସଜନା ଶାଗ ପରଟା

ସଜନା ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରଟା । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଓଜନହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ।

Moringa paratha is rich in antioxidants
ସଜନା ସାଗ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ କମ୍‌ ସମୟରେ କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସଜନା ସାଗ ପରଟା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେସିପି । ସଜନା ଛୁଇଁ ଓ ଶାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସଜନା ପତ୍ର ପରଟା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଓଜନହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ A,C ଏବଂ E ସହିତ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରପୂର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ।

Moringa leaves
Moringa leaves (Getty Images)

ସଜନା ସାଗ ପରଟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ:

  • ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର- 3 କପ୍‌
  • ହ୍ବାଇଟଫ୍ଲୋର- ଅଧା କପ୍‌
  • ପିଆଜ ସଣ୍ଢା-ଅଧା କପ୍‌
  • ଧନିଆ ପତ୍ର- କିଛି ପରିମାଣରେ
  • କଢ୍ଚା ଲଙ୍କା-2ଟା
  • ଅଦା- ଅଧ ଚାମଚ
  • ରସୁଣ-ଅଧ ଚାମଚ
  • ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ-ଅଧ ଚାମଚ
  • ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ- ଅଳ୍ପ
  • ଜୁଆଣି-ଗୋଟିଏ ଚାମଚ
  • ଆମଚୁର ପାଉଡର-ଅଳ୍ପ
  • ଚାଟ୍‌ ମସଲା-ଅଳ୍ପ
  • ଲୁଣ-ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ
  • ରିଫାଇଲ ତେଲ- ଅଧ ଚାମଚ
  • ଗରମ ମସଲା- ଅଧ ଚାମଚ
  • ଧନିଆ ପାଉଡର- ଅଧ ଚାମଚ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ:

Spices for binding the paratha
Spices for binding the paratha (Getty Images)

1-ପ୍ରଥମେ ସଜନା ପତ୍ର ଓ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲଭାବେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ କପ୍‌ ସଜନା ସାଗ ପାଇଁ ଦୁଇ କପ୍‌ ଅଟା ନିଅନ୍ତୁ । ତାଉପରେ ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଜୁଆଣି, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ପିଆଜ ମିଶାନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଅଦା, ରସୁଣ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ, ତେଲ, ଚାଟ ମସଲା, ଆମଚୁର ଓ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

2- ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଉଷୁମ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ । ଅଟା ଗୁଳାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଏକ ଓଦା କପଡାରେ 10 ମିନିଟ ଘୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

3- ଚଟଣୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ଅଧ କପ୍‌ ବାଦାମକୁ କମ୍‌ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜନ୍ତୁ । ଏବେ ସେହି ପ୍ୟାନରେ ଏକ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ଚାଉପରେ 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ । କିଛି ଅଦା, ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ନଡିଆ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ଟିକିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଓ 2 ଚାମଚ ଭଜା ଚଣା ଡାଲି ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ । ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ଚେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ବିରି ଡାଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଭୁରୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ଭାଜିବା ଚଟଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

4-ଏବେ ପରଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ବେଲଣା ପଟାରେ ବେଲିବା ପରେ ଗରମ ତାଓ୍ବାରେ ପକାଇ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇ ଶେକି ଦିଅନ୍ତୁ । ପରଟାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ସଜନା ସାଗ ପରଟା । ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚଟଣୀ ସହ ଖାଇପାରିବେ ।

