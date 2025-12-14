ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଆଜି ହିଁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଲଡୁ...
ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ । ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 14, 2025 at 5:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଶୀତ ଋତୁରେ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ । କାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଷ୍କ ପବନ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଛିଙ୍କିବା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ । ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଯାହା ଏହି ସବୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦେବ ।
ଏନେଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ । ଆୟୁର୍ବେଦରେ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଚାର ଅଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରାମ ଦେଇପାରେ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ।ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଅଦା ପାଉଡର, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅ । ଏହାକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ବଲ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ ।"
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ଏହି ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଦା ପାଉଡର, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନିଅନ୍ତୁ । ଏକ ପାତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ତାପରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ କିମ୍ବା ଲଡ୍ଡୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରୋଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ।
ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ କିପରି କାମ କରେ ?
ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ,ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବଟିକା କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଉଭୟ ଏହାକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଲର୍ଜି ପୀଡିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଚାର । ଏହା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦିଏ ।କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଔଷଧ ପେଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ପେଟ ପ୍ରଦାହରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ପାଚନ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
କେତେ ପରିମାଣର ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଦିନକୁ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶୁଖିଲା ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଫ କମିଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ତଥାପି, ଘିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ସାଇନସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଘିଅ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)