ଏପରି ସହଜରେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ Alkaline Water, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
Published : February 14, 2026 at 5:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶର ମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲକାଇନ ୱାଟର (Alkaline Water)ର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର, ଜିମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ, ଅସୁସ୍ଥତା କମ୍ କରିଥାଏ ବୋଲି ଏହାକୁ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲକାଇନ ୱାଟର କିପରି ପ୍ରସ୍ଚୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେଉଁ ଉପକାର ରହିଥାଏ ।
ସାଧାରଣ ଭାବେ କୌଣସି ପାନୀୟ ଅମ୍ଳିୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ଏହାର pH ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ । ପାଣିର pH 7 ଅଟେ । pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ କମ୍ ରହିଲେ ପାନୀୟ ଅମ୍ଳିୟ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି କ୍ଷାରୀୟ ବା ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ:
- ପଇଡ଼ ପାଣି
- କାମୋମାଇଲ, ମିଣ୍ଟ ଓ ଅଦା ଚା'
- ଆଲମଣ୍ଡ ଓ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର
- ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ (ଶାଗ, ଧନିଆ, କାକୁଡି ଓ ହ୍ବିଟ ଗ୍ରାସକୁ ମିଶାଇ ବନାଇପାରିବେ)
ଅମ୍ଳିୟ ପାନୀୟ:
- ଲେମ୍ବୁ ପାଣି
- କ୍ରାନବେରି
- କମଳା ରସ
- ସପୁରୀ ରସ
- ସେଓ ରସ
- ସୋଡା ଭଳି ମୃଦୁ ପାନୀୟ
- କଫି
- ଚା'
ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ ପିଇଲେ ମିଳେ ଏହି ଫାଇଦା:
- ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଢିଥାଏ ।
- ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏସିଡ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
- ହାଡ଼ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରଖିଥାଏ ।
- ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ସଫା ରଖିଥାଏ ।
ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ଉଚିତ । ଏହି ପାନୀୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ନିଜେ କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ:
ଲେମ୍ବୁ ପାଣି: ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଲେମ୍ବୁ ଅମ୍ଳିୟ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମିନେରାଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶର୍କରା କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏହା ଏକ କ୍ଷାରୀୟ ପାନୀୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ 300 ml ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
ବେକିଂ ସୋଡ଼ା:
ଅଧ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡାକୁ ସାଢେ ତିନି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ପିଇବା ଆଗରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ।
କାକୁଡ଼ି ଓ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି:
ଏକ ଅଧା କାକୁଡ଼ି ଓ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ଏପରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ମିଶାଇପାରିବେ ।
ଏହି ମାନେ ପିଇବା ଅନୁଚିତ୍:
- ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗୀ
- କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି
