ଏପରି ସହଜରେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ Alkaline Water, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ

ଆଜିକାଲି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶର ମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲକାଇନ ୱାଟର (Alkaline Water)ର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଖବରରେ ଏହାର ଉପକାରିତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ....

how to make alkaline water at home and its health benefits
ଏପରି ସହଜରେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ Alkaline Water, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ (Getty Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 5:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶର ମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲକାଇନ ୱାଟର (Alkaline Water)ର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର, ଜିମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ, ଅସୁସ୍ଥତା କମ୍ କରିଥାଏ ବୋଲି ଏହାକୁ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲକାଇନ ୱାଟର କିପରି ପ୍ରସ୍ଚୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେଉଁ ଉପକାର ରହିଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ କୌଣସି ପାନୀୟ ଅମ୍ଳିୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ଏହାର pH ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ । ପାଣିର pH 7 ଅଟେ । pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ କମ୍ ରହିଲେ ପାନୀୟ ଅମ୍ଳିୟ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି କ୍ଷାରୀୟ ବା ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ:

  • ପଇଡ଼ ପାଣି
  • କାମୋମାଇଲ, ମିଣ୍ଟ ଓ ଅଦା ଚା'
  • ଆଲମଣ୍ଡ ଓ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର
  • ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ (ଶାଗ, ଧନିଆ, କାକୁଡି ଓ ହ୍ବିଟ ଗ୍ରାସକୁ ମିଶାଇ ବନାଇପାରିବେ)

ଅମ୍ଳିୟ ପାନୀୟ:

  • ଲେମ୍ବୁ ପାଣି
  • କ୍ରାନବେରି
  • କମଳା ରସ
  • ସପୁରୀ ରସ
  • ସେଓ ରସ
  • ସୋଡା ଭଳି ମୃଦୁ ପାନୀୟ
  • କଫି
  • ଚା'

ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ ପିଇଲେ ମିଳେ ଏହି ଫାଇଦା:

  • ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଢିଥାଏ ।
  • ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏସିଡ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
  • ହାଡ଼ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରଖିଥାଏ ।
  • ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ସଫା ରଖିଥାଏ ।

ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ଉଚିତ । ଏହି ପାନୀୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ନିଜେ କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆଲକାଇନ ପାନୀୟ:

ଲେମ୍ବୁ ପାଣି: ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଲେମ୍ବୁ ଅମ୍ଳିୟ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମିନେରାଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶର୍କରା କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏହା ଏକ କ୍ଷାରୀୟ ପାନୀୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ 300 ml ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

ବେକିଂ ସୋଡ଼ା:

ଅଧ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡାକୁ ସାଢେ ତିନି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ପିଇବା ଆଗରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ।

କାକୁଡ଼ି ଓ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି:

ଏକ ଅଧା କାକୁଡ଼ି ଓ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ଏପରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ମିଶାଇପାରିବେ ।

ଏହି ମାନେ ପିଇବା ଅନୁଚିତ୍:

  • ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗୀ
  • କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି

Disclaimer:(ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

