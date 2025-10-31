ଦୈନିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ ? ଜାଣନ୍ତି କି
ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
Published : October 31, 2025 at 7:11 PM IST
Stomach And Gas formation Issue, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ କରିଦେଇଛି । ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସ, ବଦହଜମି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଓ ଏସିଡ଼ିଟି ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପାସ୍ କରିବାକୁ ବହୁ ଲୋକ ହାସ୍ଯାସ୍ପଦ ଘଟଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଫ୍ଲାଟ୍ୟୁଲେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମାତ୍ରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଲକ୍ଷଣ ବଦଳିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡ଼କ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଦିନରେ କେତେ ଥର ଗ୍ୟାସ ପାସ୍ କରିବା ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ?
ମେଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୈନିକ 10ରୁ 20 ଥର ଗ୍ୟାସ୍ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗନ୍ଧହୀନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଓ କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ରହିଥାଏ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଓ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନଶକ୍ତି, ଅନ୍ତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାସ୍ କରିବାର ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପାଚନଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣା ପଡେ । ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟା 25ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡ଼ାଇରିଆ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ ।
ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ଓ କାହିଁକି ତିଆରି ହୁଏ?
NIHର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ହାଡ୍ରୋଜେନ, କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ମିଥେନ ଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟରେ ଜମି ରହେ । ଫଳରେ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ବେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶ୍ବେତସାର ଅନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ବାରା ବିଘଟିତ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଲଦି ଜଲଦି ଖାଇବା, ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ଚୋବାଇବା ଓ ତୈଳାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଖାଇବା ଓ ଦୁର୍ବଳ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ।
ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏପରି କରନ୍ତୁ:
- ଛଣାଛଣି ତୈଳାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ବେଶି ସମୟ ଭୋକରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବେଶି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଚା', କଫି, ଲୁଣ, ଚକୋଲେଟ ଆଦି ମାତ୍ରାଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଫାଇବର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ।
- ଧୁମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୋଡ଼ା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଖାଇ ସାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଏହିପରି ପେନ୍ କିଲର, ଆଣ୍ଟି ବାୟୋଟିକ୍, କେମୋଥିରାପି ଓ ଆଣ୍ଟି ଡ଼ିପ୍ରେସାଣ୍ଟ ଭଳି ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ଅଧିକ ସେବନ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।