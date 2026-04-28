ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢି ଉପରେ ମଧୁମେହ ପ୍ରଭାବ: ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢିରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି । ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ମାଢି ଫୁଲିବା ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥାନ୍ତି ।
Published : April 28, 2026 at 1:26 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ‘ମଧୁମେହର ରାଜଧାନୀ’ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଭାରତ । କାରଣ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛନ୍ତି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ମଧୁମେହ କେବଳ କିଡନୀ, ଆଖି, ଯକୃତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ମୁଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମାଢି ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଫୁଲିବା ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ । ଇଟିଭି ଭାରତର ମଧୁମେହ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଧୁମେହ କିପରି ଦାନ୍ତ, ମାଢି, ଜିଭ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରିତେଶ କାଲାସ୍କରଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ:
ଡାକ୍ତର ରିତେଶ କାଲାସ୍କର କୁହନ୍ତି, ‘ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଦାନ୍ତ ହଲିବା ସହ ଝଡିପଡେ । ଏପରିକି ଦାନ୍ତ ମାଢି ଅସହ୍ୟ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଉପାଡିବାକୁ ପଡେ । ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମୁଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
ଦାନ୍ତ ମାଢି ଫୁଲିବା:
ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନରହିଲେ ରୋଗୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି । ମାଢି ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥାନ୍ତି । ଯେପରିକି ମାଢି ଫୁଲିବା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବା । ଖାଇବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେବା । ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନରହିଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ପାଟିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥାଏ । ମାଢି ଫୁଲିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାଏ ରୋଗୀ ।
ପାଟିରେ ଶୁଷ୍କତା:
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ପାଟି ଶୁଖିବା ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏହାକୁ ଜେରୋଷ୍ଟୋମିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢିବା କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବା କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ । ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ପାଟିରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ । ଲାଳ ତିଆରି ହେବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ପାଟି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ।
ବିଳମ୍ବରେ ଭଲ ହେବା:
ଡାକ୍ତର ରିତେଶ କାଲାସ୍କର କୁହନ୍ତି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଘା’ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୁଏ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ପାଇଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘା’ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅମ୍ଲଜାନ ଓ ପୋଷଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ । ଫଳରେ ଘା’ ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଖିଥାଏ ।
ପିଲାଙ୍କ ମାଢି ଫୁଲିବା:
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡିତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ମାଢି ଫୁଲିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି 10ରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢିକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା 2 ରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।
ପିରିଓଡୋଣ୍ଟାଇଟିସ୍ (Periodontitis):
73 ପ୍ରତିଶତ ଟାଇପ-1 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ୍ତ ମାଢିରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ବାକି 27 ପ୍ରତିଶତ ପିରିଓଡୋଣ୍ଟାଇଟିସରେ ପୀଡିତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ପିରିଓଡୋଣ୍ଟାଇଟିସ ହେଉଛି ମାଢିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା । ଏଥିରେ ଦ୍ବିଗୁଣା ବିପଦ ଥାଏ । ମଧୁମେହକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ...
- 71.11% ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ଥାଏ
- 64.44% ପିରିଓଡୋଣ୍ଟାଇଟିସରେ ପୀଡିତ ଅଟନ୍ତି
- 10 ରୁ 15 ପ୍ରତିଶତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିରିଓଡୋଣ୍ଟାଇଟିସ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ
- ଏଥିରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ
କିପରି ନେବେ ଯତ୍ନ ?
ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରିତେଶ..
- ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ
- ମାଢିକୁ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ
- ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ
- ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ