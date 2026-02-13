ଉକୁଣିକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି; ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘାତକ ବି ସାଜିପାରେ
ଉକୁଣି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡର ପରଜୀବୀ । ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନଧରି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ହେଇଛି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ତଥାପି ଟିକିଏ ଅବହେଳା ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପିଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଭାବେ ସଫା ନ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ଼୍ଡରେ ଉକୁଣି ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଶି ଉକୁଣି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପୁଣି ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଉକୁଣି ହେବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ।
ତେବେ ଉକୁଣି ଦୂର କରିବା ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଉକୁଣି କେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏକ ଘଟଣା ଆମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଉକୁଣି ଯେ ଜୀବନ ନେଇ ପାରେ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଯେ ନିହାତି ଜରୁରୀ…ଏହି ଘଟଣା ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।
ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ସାହିର ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ । କିଛି ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଉକୁଣୀ ହୋଇଥିଲା । ମା’ ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଉକୁଣୀଗୁଡ଼ିକ ଖପୁରୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ରହୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉକୁଣି କେତେ ପରିମାଣରେ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା-
ଉକୁଣି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡର ପରଜୀବୀ ଯାହା ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ମଣିଷ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାପେନି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଣ଼୍ଡରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ଯୋଗୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ଼୍ଡାଇ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ଖୁବ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ଶୋଷିନେଲେ ଏନିମିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତହୀନତା କାରଣରୁ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ହୋଇପାରେ ।
କାହିଁକି ହୁଏ ଉକୁଣି ଓ କେମିତି ବ୍ୟାପିଥାଏ
ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ସାହିର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଉକୁଣି ବହୁଦିନ ଧରି ରହିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ହେବା ଓ ଶେଷରେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।
ଏହି ଛୋଟ ପରଜୀବୀ ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲିଆ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ହେବା ଯୋଗୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଳା ଜମା ହୁଏ ଯଦ୍ୱାରା ଉକୁଣି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବାଳର ମଝିରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଖପୁରୀରୁ ରକ୍ତ ପିଇ ବଞ୍ଚେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ମୁଣ଼୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅଣ଼୍ଡା ଯାହାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଲିଖ କୁହାଯାଏ ଏହା ବାଳରେ ଲାଖି ରହିଥାଏ । ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହା ବେଶି ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଏମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ସଫା କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଉକୁଣି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଲମ୍ବା ଚୁଟିରେ ଉକୁଣି ବେଶି ରହିଥାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ପାନିଆ, ଟାୱେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
ଗୋଟିଏ ମା' ଉକୁଣି ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିଖ କହୁ । ଏହି ଅଣ଼଼୍ଡା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଉକୁଣି ହୋଇଯାଏ । ଗୋଟିଏ ବ଼ଡ ଉକୁଣି ମଣିଷ ମୁଣ଼଼୍ଡରେ 30 ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ରୁହେ । CDC( Centers for Disease Control and Prevention) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଯଦି ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସେ ତେବେ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ।
କଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ-
ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଉକୁଣି ଦେଖା ଯାଇ ନ ଥାଏ । NIH ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା ସହ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସଲ ସଲ ଲାଗିଥାଏ । ଚମଡାରେ ଉକୁଣିର ଲାଳ ଲାଗିବା ଯୋଗୁ ବହୁତ ବେଶି କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ କୁଣ୍ଡାଇବା ଯୋଗୁ ମୁଣ଼୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ବ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇନଫେକସନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଚିଡଚିଡାପଣ ବଢି ଯାଇଥାଏ ।
ଉକୁଣି ବହୁତ କମ ରକ୍ତ ଶୋଷିଥାଏ । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଉକୁଣି ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମାଈ ଉକୁଣି ପ୍ରାୟ 0.0001579 ମି.ଲି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ । ଏହା ଅତି କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଉକୁଣି ଏକାଧିକ ଦିନ ଏତିକି ଲେଖାଏ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଦେଇ ପାରେ ।
କେଉଁଠି କେବେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଘଟଣା
2023 ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା । ସେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ମାତ୍ରା 4 ଗ୍ରାମ/ଡିଏଲକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ଉକୁଣିି ଯୋଗି ଏପରି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି 2020 ଅଗଷ୍ଚ 26ରେ ଆମେରିକାର ଜର୍ଜିଆରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଉକୁଣି ଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଯାହାର କରଣ ଉକୁଣି ଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ଯେ, ମୁଣ଼୍ଡର ଉକୁଣି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ବରଂ ଏକ ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି । ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ହେଲେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
(ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି-ଏଠାରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରିତ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ )
