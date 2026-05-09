ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

ଆପଣ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ? ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ମିଳେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

DRINKING WATER ON AN EMPTY STOMACH
ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 10:54 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏପରି ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଇବା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଉ, ଆମର ଶରୀର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଝାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି କମିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉଠିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅନୁଭବ କରୁ । ତେଣୁ, ପାଣି ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶରୀରକୁ ପୁନଃଜଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଦିନର ଏକ ସତେଜ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କାପଣ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ନ୍ୟୁଟ୍ରନିଷ୍ଟ ଖୁସି ଛାବ୍ରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯାହା ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହା ଦିନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ଏବଂ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ପାଣି ପିଇବାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୁଏ।

ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅପଚୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକେ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି (ବିଶେଷକରି ଉଷୁମ ପାଣି) ପିଇବା ପେଟ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିକୁ ସହଜ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ। ଏହା ସହିତ, ପାଣି ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଶରୀରକୁ ସଫା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସକ୍ରିୟ କରେ, ଯାହା କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ପାଣି ବୃକକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଚର୍ମକୁ ନରମ, ସତେଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ସେବନ ଚର୍ମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ, ମଳିନ ଚର୍ମ ଏବଂ କୁଞ୍ଚନ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତ୍ୱଚା ଯତ୍ନ ନିତ୍ୟ।

ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ପିଇବାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଠିବା ପରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି (ଯେପରିକି ବୃକକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ପାଣି ପିଇବାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି) ପାଣି ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଇବା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖେ, ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

