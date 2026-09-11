ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଚା’-କଫି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇପାରେ କ୍ୟାନସର ବିପଦ, ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଗରମ ପାନୀୟ ଯେପରିକି ଚା’ କଫି ଏସବୁ ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ୟାନସର ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : September 11, 2026 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ୍ ଚା’ ଆଉ କଫି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କି ? ତାହାଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ କ୍ୟାନସରକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାନୀୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । କ୍ୟାନସର ହେବାର ବିପଦ ବଢିଥାଏ । ତେବେ 10 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଟିମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗବେଷଣାରୁ କଣ ଜଣାପଡିଲା ?
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାନୀୟ ପିଇଥାନ୍ତି (ଯେପରି ଚା’ କିମ୍ବା କଫି) ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କ୍ୟାନସର ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଭାବେ କ୍ୟାନସର ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଯାଏ ତାହା ଭିତରର ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ନଲ ଅଫ୍ କ୍ୟାନସର ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ 65 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାନୀୟ ପିଇବା ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କେଟଲିରେ ଚା’ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ରୁହେ ?
ଚା’ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାପମାତ୍ରା ଗରମ ପଏଣ୍ଟ (100°C ବା 212°F ) ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚା’କୁ କପ୍ ବା କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରାଯାଏ ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ଖସି 90 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 95 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଚା’କୁ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ । କ୍ୟାନସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁକେର କହିବା ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ପାନୀୟକୁ ସେତେବେଳେ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପିଇବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଥିବ । ଯେମିତିକି ବେଶୀ ଗରମ ନଥିବ । ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ କି ଗରମ ଗରମ ନପିଇ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ।
କ୍ୟାନସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁକେର କହିବା କଥା, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗରମ ଗରମ ପାନୀୟ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଲେ 10ଟି ମାମଲାରୁ 1 କିମ୍ବା 2 ମାମଲାକୁ କ୍ୟାନସରରୁ ରୋକି ହେବ । ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ଗରମ ପିଇବା ଦ୍ବାରା କ୍ୟାନସର ହେବା ବିପଦ ବଢିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନସର ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ । ଯେପରିକି ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଏହିସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ୟାନସର ବିପଦକୁ ବଢାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ତେବେ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ )