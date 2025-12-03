ETV Bharat / health

ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ମହୁ, ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର । ଆଜି ହିଁ ଘରେ ତିଆରି କରି ଲଗାନ୍ତୁ ।

BENEFITS OF HONEY FOR SKIN CARE
ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମହୁ ଉପକାରିତା (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 3, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Honey Benefits For Skin ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ଚାହାଁନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁହଁର ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ତ୍ବଚାରେ ମହୁ ଲଗାଇବେ, ତାହାଲେ ତ୍ବଚାରୁ କଳା ଦାଗ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇପାରେ । ମହୁରେ ତ୍ୱଚାର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି । ଏଥିରେ ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଯାହା ଚର୍ମରୁ ଦାଗ ଦୂର କରିପାରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତେତେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁହଁର ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ?

ମୁହଁରେ ଚମକ ଆଣିବାର ଘରୋଇ ଉପଚାର:

ମହୁ ଏବଂ ମୁଲତାନି ମାଟି : ମୁହଁରେ ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହୁ ଏବଂ ମୁଲତାନି ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ମୁଲତାନି ମାଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ମହୁ ଏବଂ କ୍ଷୀର: ମହୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରର ମିଶ୍ରଣ ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ । ମହୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ମହୁ-କଦଳୀ: ମହୁ ଏବଂ କଦଳୀ ତ୍ବଚାର ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଦଳୀ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଏକ ପ୍ୟାକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାଗ ହ୍ରାସ କରିବ।

ମହୁ-ଟମାଟୋ ରସ: ଟମାଟୋ ରସ ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହାକୁ 1 ଚାମଚ ମହୁ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ମହୁ-ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର: ମହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ୧ ଚାମଚ ମହୁ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯାହା ତ୍ବଚାର ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ ।

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଫାଇଦା ?

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗାଈ-ମଇଁଷି ଅପେକ୍ଷା ଛେଳି କ୍ଷୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ହିତକର, ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇଲେ ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ

TAGGED:

HEALTHY SKIN TIPS
SKIN CARE TIPS AT HOME
HOME REMEDIES FOR GLOWING SKIN
ମୁହଁ ପାଇଁ ମହୁ ଉପକାରିତା
HONEY BENEFITS FOR SKIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.