ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍...
କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର ? ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
Published : February 10, 2026 at 3:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର (LDL) ଘାତକ ସାଜିପାରେ । ଏହା ଧମନୀରେ ପ୍ଲାକ୍ ଜମା କରି,ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଥାଏ । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।ଏପରି କି ଆଥେରୋସ୍ଲେରୋସିସ୍, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଛୁ ଯେ କେବଳ ଅଧିକ ଓଜନର ଲୋକ ହିଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ । ପତଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହୋଇପାରେ ।
ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ରହିଥାଏ । ଯଥା:- HDL, ଏହାକୁ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟଟି LDL, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏହାକୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ । ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ LDLର ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ ।ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାକ୍ତର ଆକୃଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ଲକ୍ଷଣ ?
ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ବ୍ରିଟିଶ୍ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଅଧିକ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ୟତମ । ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ାକୁ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି ଭାବି ନିଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ କରି ହୃଦରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ବାହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ବାମ ହାତରେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ।ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ।ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ସାଧାରଣ । ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ସ୍ନାୟୁ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।
ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଆପଣ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି । ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିସ୍ତେଜତା ଏବଂ କଠିନତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏହା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଘଟିବା ସାଧାରଣତଃ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ । ତେବେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା: ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ପାଉନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ହେବାର ଏକ କାରଣ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଔଷଧ ଖାଇ କିମ୍ବା ବାମ୍ ଲଗାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା : ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଚନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହୁ । କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଚନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ସଞ୍ଜାଳନ ହୋଇନଥାଏ ।
ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଏହା କ୍ୟାରୋଟିଡ୍ ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେବା ସହିତ ଜଡିତ । ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କଠିନତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ନଚେତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା: ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ଛାତି ଟାଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ? ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାର୍ଟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ।
କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ?
- ଗ୍ଲାଇକେଟେଡ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ (HbA1c) ଏବଂ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉଭୟ ଏକକାଳୀନ କରାନ୍ତୁ ।
- କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ପରେ 20-30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ।
- ଆପଣ ରାତି 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇବା ଉଚିତ।
- ଆପଣ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ପରିଧି ବୃଦ୍ଧି ନହୁଏ ।
- ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )