ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଲକ୍ଷଣ...

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ କ'ଣ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ।

HIGH BLOOD PRESSURE
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (CANVA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 4:01 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଯାହାକୁ ହାଇପରଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଘାତକ ସାଜିପାରେ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ହାର୍ଟ୍, ବ୍ରେନ୍, କିଡନୀ ଏବଂ ଆଖି ସମେତ ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଗମ୍ଭୀର ହାର୍ଟ୍ ଏବଂ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

କିଛି ଲୋକ ସହଜରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି । ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଉପରସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଲକ୍ଷଣ:

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଶରୀରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ:

  • ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା
  • ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା
  • ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ
  • ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ
  • ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା
  • ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅନୁଭବ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ 210 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ କ’ଣ?

  • 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହେବା
  • ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ତମାଖୁ ସେବନ କରିବା
  • ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳତା
  • ସୋଡିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
  • ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ କରିବା
  • ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ।

ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା:

ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧମନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ । ସ

  • AFib: ଏକ ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
  • କିଡନୀ ରୋଗ: ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ।
  • କରୋନାରୀ ଧମନୀ ସମସ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟର ଧମନୀଗୁଡିକ ସଂକୁଚିତ ହେବା ।
  • ହୃଦଘାତ: ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ।
  • ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ୍ ରେଟିନୋପାଥି: ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ ।
  • ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍: ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ :

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ହିଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ । ନିଜେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଉଚ୍ଚ ଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ।

Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍‌ ।

