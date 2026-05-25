ଇବୋଲା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଆଲର୍ଟ; ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶକୁ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ପଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି । ଏଯାବତ୍ ଭାରତରେ କୌଣସି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
Published : May 25, 2026 at 3:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ (Democratic Republic of the Congo) ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ପ୍ରକୋପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ମେ 17 ତାରିଖରେ, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ WHO ଏହି ପ୍ରକୋପକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ 2005 ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଇବୋଲା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ:
କଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଇବୋଲା ("ବୁଣ୍ଡିବୁଗୟୋ" ଷ୍ଟ୍ରେନ)ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 900 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । କଙ୍ଗୋର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, 904 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ 119 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 700ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇବୋଲା ମାମଲା ଏବଂ 170 ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଟୁରି ପ୍ରଦେଶରେ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକୋପ ଏବେ କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ । ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ:
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ DRC ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଡ଼ାଇଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ (DRC) ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁତର ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ମାନବିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଆଫ୍ରିକା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ ପଠାଣ ପଠାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସହାୟତାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ, ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ରହିଛି ।
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ :
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଆରସି, ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନକୁ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ଆଲର୍ଟ :
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ପ୍ରକୋପକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ଏବଂ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଇବୋଲାର କୌଣସି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର) ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।
କଙ୍ଗୋ, ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGHS) ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରିଛି, ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇବୋଲା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ , ତେବେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇବୋଲାର ବୁଣ୍ଡିବୁଗିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ:
ଇବୋଲାର ବୁଣ୍ଡିବୁଗିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ । ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନର ମାମଲା ମୃତ୍ୟୁ ହାର (CFR) ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଇବୋଲାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ (ଯେପରିକି ଜାଇର ଷ୍ଟ୍ରେନ) ପାଇଁ ଟିକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣ୍ଡିବୁଗିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଟିକା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନାହିଁ । ଏହି ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ, ଲାଳ, ଝାଳ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, ଥକ୍କାପଣ, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ତା’ପରେ ଗୁରୁତର ବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ବିଫଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।