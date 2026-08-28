ETV Bharat / health

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଭୋକ ପାଇଁ ଛଣାଛଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ

ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାନ୍ତି । କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ବାଦ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଥାନ୍ତି ।

Healthy Snacks Options for your Evening Craving
ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଭୋକ ପାଇଁ ଛଣାଛଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଅଚାନକ ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ । ହେଲେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗର ଘର ତିଆରି କରିନିଏ । ଅଧିକ ତେଲ, ଲୁଣ ଓ କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଇଥାଏ । ତେବେ ବଜାରରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ ।

ମକା ପୋଡ଼ା:
ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଥାଏ । କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ମକାକୁ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟର ମାତ୍ରା 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ଆମର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ହୃତସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ବିଟ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ।

ବୁଟ ଭଜା:
ଆପଣ ନିଜଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନର ପରିମାଣ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୁର ବୁଟଭଜାକୁ ଖାଇପାରିବେ । ଏହା ଉଦ୍ଭିଦଜ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଭଜା ବୁଟଭଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ।

ଭେଲ୍ ପୁରି:
ଭେଲ୍‌ପୁରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ । ଏଥିରେ ତୈଳ ଅଂଶ କମ୍ ରହିବା ସହିତ ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରି ସୁଆଦିଆ । ଖଟା, କ୍ରଞ୍ଚି ଓ ମିଠା ସ୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ହାଲୁକା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ, ଚିପ୍ସ ଓ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭେଲ୍‌ପୁରି ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିବା, ଗଜାମୁଗ, କାକୁଡି ଓ ଗାଜର ପକାଇ ଏହାର ପୋଷକତତ୍ତ୍ବକୁ ଆହୁରି ବଢାଇପାରିବେ ।

କନ୍ଦମୁଳ ଚାଟ୍:
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସିଝା କନ୍ଦମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ A ଓ Cରେ ଭରପୁର । ଏଥିରେ ବିଟା-କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ । ତେଣୁ ଆଉ କେବେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସାଧାରଣ ଚାଟ୍ ବଦଳଲେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭୂଲିବେନି ।

ସିଝା ଅଣ୍ଡା:
ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଏହା ଭୋକକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଂସପେଶୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

(Special Note: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS , ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍

ଅଯଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ; ରୋଗୀ କେତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ

କେମୋଥେରାପିର ବିକଳ୍ପ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ କର୍କଟ ଔଷଧ RK-251, ଚାଲିଛି ଅଧିକ ଗବେଷଣା

TAGGED:

HEALTHY STREET SNACKS
HEALTH CARE TIPS
HEALTHY SNACKS
EVENING HEALTHY STREET FOODS
HEALTHY SNACKS OPTIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.