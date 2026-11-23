ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ନହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ
Childhood Obesity:ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଶିଶୁମାନେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଆଦିରେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ।
Published : November 23, 2026 at 3:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଦବହୁଳତା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବହୁ କମ୍ ବୟସରୁ ଶିଶୁମାନେ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଆଦିରେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ ।
ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ସୁସ୍ଥ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ:
ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ତାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମଇଦା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲୋରୀ, କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରା ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲ୍, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ମେଦବହୁଳତାର କାରଣ ସାଜିଥାଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ, ପଡିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ । ପଡିଆରେ ଖେଳିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ଫୁଟବଲ, ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ଆଦି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ସଠିକ ପାଣି ପିଇବା:
ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ପାନୀୟ, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଓ ସୋଡ଼ା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ରଖି ଏସବୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପାନୀୟ ଶରୀରର କୌଣସି ଉପକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁପାନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଡ଼ିଆ/ପଇଡ଼ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଦହି ସର୍ବତ ଆଦି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ସାଧା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।
ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ବାଛନ୍ତୁ:
ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇଲେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବେ । ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ।
ସୁନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ:
ସଠିକ ଭାବେ ନିଦ୍ରା ନ ନେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବଢାଇଥାଏ । ଶରୀରର ହର୍ମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ନିଦ୍ରା ଅଭାବରେ ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ । ଏହା ଭୋକ ବଢାଇବା ସହିତ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ । ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଶୋଇବାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଶୋଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଶୋଇବା ଘରକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଆରାମଦାୟକ ବନାନ୍ତୁ ।
Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4408699/
(ବିଶେଷ ସୂଚନା: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାନ୍ତୁ।)