ମୁହଁରେ ଉଠୁଥିବା ବ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଆଜିଠୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ 'ହଳଦୀ ସଟ୍'
ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପିଅନ୍ତୁ 'ହଳଦୀ ସଟ୍' । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ?
Published : June 13, 2026 at 2:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞ ରିଚା ଗଙ୍ଗାନି କୁହନ୍ତି ଯେ, ହଳଦୀ ସଟ୍ (Turmeric Shot) ବ୍ରଣ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ । ଏହି ସଟରେ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, 30 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ହଳଦୀ ସଟ୍ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ହଳଦୀ ସଟ୍' କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ?
ହଳଦୀ ସଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କଣ କଣ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ?
- କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ୪ଟି
- କଞ୍ଚା ଅଦା
- ଗୋଟିଏ କମଳା
- ଗୋଟିଏ ଗାଜର
ହଳଦୀ, ଅଦା ଏବଂ ଫଳକୁ ଜୁସର୍ରେ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ରସ ବାହାର କରି ସଟ୍ ଗ୍ଲାସରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅବଶିଷ୍ଟ ରସକୁ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ।
ଏହି ପାନୀୟ ପିଇବାର ଲାଭ କଣ ?
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ
ହଳଦୀ ହେଉଛି ଏହି ପାନୀୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ହଳଦୀରେ ଥିବା କରକ୍ୟୁମିନ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍, ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ।
- ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର
ହଳଦୀର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଚର୍ମକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ପାନୀୟରେ ହଳଦୀ, ଅଦା ଏବଂ ଫଳ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଭେଣ୍ଟ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
- ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ
ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ ବ୍ରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଦାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ବ୍ରଣକୁ ରୋକିଥାଏ ।
- ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଏଲ୍ ଗୁଣ
ହଳଦୀର ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଏଲ୍ ଗୁଣ ଜୀବାଣୁଜନିତ ବ୍ରଣକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କେବଳ ଲକ୍ଷଣର ଚିକିତ୍ସା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ବ୍ରଣର ମୂଳ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରେ।
- ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍
ଏହି ପାନୀୟର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କମଳା । ଏହା ଭିଟାମିନ୍ Cରେ ଭରପୁର । ଏହି ଭିଟାମିନ୍ରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ୟୁଭି କିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ଗ୍ଲୁକୋଜ୍
ହଳଦୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସ୍ଥିର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚର୍ମକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆପଣ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଖାଦ୍ୟ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)