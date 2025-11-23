ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇଲେ ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ
ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା କ'ଣ ? ଦୂର ହେବ ଚାପ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ।
Published : November 23, 2025 at 12:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ଲୋକ ପିଇବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇବାର ଦେଖାଯାଏ । ଚାଲିବା ଠାରୁ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଦ ଆମ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଓଜନ ବହନ କରେ, ତେଣୁ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇବା ସେତେବେଳେ ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରେ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାନ୍ତି, ତାହାଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇବାର ଲାଭ ?
ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଗୋଡ଼ ମାଂସପେଶୀରେ ଚାପ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ କିମ୍ବା ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଦେଉଛି ? ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ । ଗରମ ପାଣି ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ ଦେବା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କେତେ ଲାଭଦାୟକ ?
ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗୋଡ ଫଟା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ । ଏହା ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହା ପାଦକୁ ଆରାମ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଶୀତଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ । ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ଏବଂ ପାଦକୁ ଗରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଲୁଣ ପାଣି:
ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଘଷିପାରିବେ, ଲୁଣରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ । ଯାହା ପାଦକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହା ଫୁଲା କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଲୁଣ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଟିକୁ ସଫା କରିପାରିବେ ।
ଜ୍ୱରରେ ଗରମ ପାଣି:
ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାର ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଉପାୟ । ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୱରକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଗୋଡର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର କରେ । ପାଦକୁ ତଳକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତାପକୁ କମ୍ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବେ ।
ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏକ ବହୁତ ସରଳ, ସୁଲଭ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର । ଏହା କେବଳ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଟାଣ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ । ଲୁଣ, ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ଲାଭେଣ୍ଡର ତେଲ ଏବଂ ପୁଦିନା ପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତେଲ ମିଶାଇଲେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।
ବିଶେଷକରି ଶୀତଦିନେ ଏବଂ ଦିନର ଶେଷରେ, କେବଳ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିବ ।