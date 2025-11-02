ପିଅନ୍ତୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ସୁପ୍ ,ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ଫାଇଦା
ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । କ୍ଷୀର ଠାରୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଜନା ଛୁଇଁରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ସଜନା ଛୁଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ସୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ । ସଜନା ଛୁଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ସଜନା ଛୁଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ:
ଛୁଇଁରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର । ତେଣୁ ଏହାର ସୁପ ନିୟମିତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ସଜନା ସୁପରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ରହିଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ ସି ଧଳା ରକ୍ତ କୋଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ସୁପ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ ।
ହାଡ଼ ସଶକ୍ତି କରେ:
ସଜନା ସୁପରେ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଯାହା ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ସଜନ ସୁପ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ଏହା ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ।
ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ:
ଏହି ସୁପ୍ରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ । ଯାହା ଏକ ସୁଗମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମୀ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସଜନରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଯାହା ପେଟରେ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକେ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ସଜନାର ପ୍ରଦାହ ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ । ଏହା ସହିତ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସିଫାୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଯକୃତ ଏବଂ କିଡନୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ସଜନା ସୁପ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖେ । ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି, ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ,ଏହାକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଘନ କରିଥାଏ।
