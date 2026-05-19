ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏହି ପାନୀୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକାର
ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ । ଏହା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ।
Published : May 19, 2026 at 12:40 PM IST
LEMON WATER HEALTH BENEFITS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପିଉଛନ୍ତି କି ? ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଖରା ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ସହିତ ବୋନସ୍ରେ ଶରୀରକୁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ ସହିତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଶରୀରକୁ ସତେଜତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ ବରଂ ଏହା ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଲେମ୍ମବୁ ପାଣି ଶରୀରକୁ ସତେଜତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ C ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଫୋଲେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ଭିଟାମିନ B ମିଶି ରହିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଲେମ୍ମବୁ ପାଣିର ଉପକାରିତା:
- ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ:
ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ମବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି । ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପରିମାଣ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
- କିଡନୀରେ ପଥର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ :
ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିଡନୀରେ ପଥର ତିଆରି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ନାମକ ଉପାଦାନ ପରିସ୍ରାକୁ କମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ।
- ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି:
ଖାଇବା ଆଗରୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ । ଲେମ୍ବୁ ପାଚନ ରସ କ୍ଷରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ଦାନ୍ତ ସଢିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ:
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି ଫଳ ରସ ଓ ମୃଦୁପାନୀୟଠାରୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଏହା ସୋଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ । ଏହା କେବଳ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ପାଟି ଘା'ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ।
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:
ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଖଟ୍ଟା ଫଳରେ ଭିଟାମିନ C ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଶରୀରରେ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସ ଜ୍ବଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ ।
Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6403313/
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)